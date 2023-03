Corina Crețu: Am primit aviz pozitiv privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova

Europarlamentarul Corina Crețu a anunțat că a primit aviz pozitiv pentru dobândirea, pe lângă cetățenia României, și cea a cetățeniei Republicii Moldova. Potrivit acesteia, cetățenia dobândită este un omagiu pe care îl aduce familiei sale, care „s-a sacrificat pentru ca noi să existăm astăzi”.

„Cu mare emoție doresc sa anunt faptul ca astăzi, in ziua in care Parlamentul Republicii Moldova a votat revenirea la limba romana ca limba oficială, am primit aviz pozitiv privind dobândirea, pe lângă cetățenia României, și cea a cetateniei Republicii Moldova prin recunoaștere, ca urmașa a bunicilor mei nevoiți sa fuga din calea invaziei rusești. Ma simt impacata și va asigur ca am făcut și voi face in continuare tot ce îmi sta in putința pentru ca romanii de dincolo de Prut sa își îndeplinească aspirațiile de libertate, de apartenența la marea familie europeana și alianța nord-atlantica. Este omagiul pe care îl aduc, peste ani, tuturor celor din familia mea, care s-au sacrificat pentru ca noi sa existam astăzi”, a transmis eurodeputata, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, ideea de a solicita cetățenia Republicii Moldova i-a venit în urmă cu un an, în momentul în care a observat „suferința poporului ucrainean nevoit sa fuga din calea războiului și mi-am închipuit drama bunicilor mei care au plecat intr-o noapte din Chisinau, când Mama nu împlinise doi ani”.

„Sunt mândra ca am putut vota, din funcțiile pe care le-am avut, atât pentru ridicarea vizelor cetățenilor din Republica Moldova, cât și pentru statutul de tara asociata și apoi tara candidata pentru apartenența la Uniunea Europeana. Din funcția de Comisar European, am aprobat numeroase proiecte transfrontaliere Romania-Republica Moldova, am angrenat resurse mai ales in Strategia Dunării și am declarat, in numele Comisiei Europene, in 2018, orașul Ungheni drept orășel european. Am fost și voi rămâne convinsă de destinul european al Republicii Moldova. Am vizitat Moldova în repetate rânduri încă din 2005, când am fost observator electoral din partea OSCE. De asemenea, în anul 2013 am pledat, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, am aprobat pentru Republica Moldova proiecte europene în valoare de zeci de milioane de euro, de rezultatele cărora beneficiază astăzi sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova”, a precizat aceasta pe rețelele de socializare.

Corina Crețu susține că acesta este un moment important din viața sa: „Singurul semn de solidaritate pe care îl pot face față de momentele grele și dramatice pe care le traversează cetățenii Republicii Moldova și drept omagiu adus refugiaților care fug din calea războiului”.