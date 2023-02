Corina Creţu: E trist că politica românească este tot mai misogină şi mai discriminatorie faţă de femei

Europarlamentarul Corina Creţu a lansat, luni, un apel către femeile din toate partidele să se afirme în politică şi să lanseze proiecte comune în interesul oamenilor, după ce a constatat ca politica românească este tot mai misogină şi mai discriminatorie faţă de femei.

„Este foarte trist ca politica românească este tot mai misogină şi mai discriminatorie faţă de femei, cu doar două reprezentante în fruntea ministerelor, după ani de zile în care acestea au lipsit cu desăvârşire la nivel executiv. La nivel local, din păcate, situaţia este catastrofală în România. Lansez un apel către femeile din toate partidele să încercăm reprezentarea femeilor în politică, să lansăm proiecte comune, în interesul oamenilor şi al nevoilor lor”, a transmis într-un mesaj pe Facebook Corina Creţu.

Europarlamentarul a mai subliniat că femeile trebuie sa aiba un acces ne-discriminatoriu la educatie, la formare profesionala, la credite și la viata publica, in general, indiferent de mediul în care trăiesc, că este vorba despre cel urban sau cel rural.

Potrivit europarlamentarului, „în ceea ce priveste societatea românească, emanciparea femeii a inceput de mult timp, dar boala societatii romanesti in ceea ce priveste afirmarea femeii este ipocrizia. Gasim tot felul de scuze si de trimiteri istorice pentru a nu permite femeilor sa se afirme liber. Exista un anumit limbaj depreciativ in ceea ce le priveste pe femei”.

„Cu toate acestea, incercam sa ne construim fiecare, pe cont propriu, spatii de afirmare si sa promovam o imagine de profesionalism si de implicare in viata cetatii, ceea ce cred ca ar conduce la un grad tot mai mare de acceptare a prezentei lor in politica. Cred ca ar trebui sa trecem la un alt nivel, al unității și competententei, cu sprijinul colegilor noștri, in beneficiul oamenilor”, a conchis Corina Crețu.

Femei în politică. Partidele, bune la discursuri, deficitare la fapte

O analiză concretă arată că partidele din Parlamentul României promovează un număr foarte mic de doamne în funcții-cheie.

În Guvernul Ciucă sunt acum două femeie, adică Gabriela Firea (Ministerul Familiei și Tineretului) și Ligia Deca (Educație). Până la demisia lui Sorin Cîmpeanu, Guvernul o avea doar pe Firea.

La nivelul conducerii Camerei Deputaților, adică Biroul Permanent, din 13 persoane, promovate de partidele parlamentare, e o singură femeie, adică Alexandra Presură (PSD), care deține funcția de secretar. PNL n-are nicio reprezentantă.

De partea cealaltă, la Senat, sunt doar 12 funcții în Biroul Permanent, pentru că Alina Gorghiu e vicepreședinta care are atribuții de președintă. De altfel, Gorghiu e și singura membră a PNL în conducerea Senatului. O singură femeie mai este în Biroul Permanent de la Senat, adică social-democrata Cristina Stocheci (chestor).