Contre PNL-PSD pe noile măsuri economice. Mărul discordiei, noile taxe din pachetul austerității

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține că liberalii nu pot fi de acord cu majorări de taxe şi impozite, în timp ce PSD, prin vocea vicepreședintelui Gabriel Zetea, a punctat că poate avea loc o taxare suplimentară a celor cu „venituri excesive”.

„PNL nu doreşte introducerea niciunei taxe noi. Este o promisiune făcută de această coaliţie, cum ne-a reamintit şi preşedintele României, că nu va introduce taxe noi ci din contră, această coaliţie care a fost construită cum a fost construită nu trebuie să facă altceva decât reforme, absorbirea banilor din PNRR şi a banilor europeni. În niciun caz să vină, din cauza unei proiecţii bugetare făcute prost de către fostul ministru al Finanţelor”, a spus Rareş Bogdan la Prima News.

„PNL nu va fi de acord cu majorări de taxe şi impozite, putem discuta despre scoaterea unor facilităţi, putem discuta despre eficientizare şi aici mă refer la reducerea unor poziţii, ca de exemplu 11 direcţii diferite care se ocupau de persoanele vulnerabile (..)Trebuie să eficientizăm, să avem o administraţie mai suplă, cum s-a făcut în Franţa sau Italia şi noi, aici, să încercăm să facem nişte chestiuni legate de eficientizare, de reducere a aparatului ultra stufos bugetar de la nivel central”, a mai arătat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareș Bogdan a mai vorbit de eliminarea unor facilități, cum sunt impozitele mici la păcănelele „care distrug vieți” sau TVA-ul scăzut la băuturi carbogazoase.

PSD se uită spre cei avuți

La rândul lor, cei din PSD susțin că măsuri ar putea fi luate mai ales în cazul celor cu venituri mari. „Dacă se va pune problema de creștere a taxării, sigur nu în ceea ce privește veniturile populației, cei care au venituri mici sau venituri medii. De când am intrat la guvernare, PSD a avut un principiu, pe care l-a expus public și în care a spus că e nevoie în continuare de protejarea veniturilor celor mai mulți dintre români, românii cu venituri mici și mijlocii, am văzut măsuri care au fost luate, inclusiv în ceea ce privește prețurile la energie, prin care această categorie de populație a fost protejată, până la urmă, puterea de cumpărare a fost protejată pentru această categorie de populație din România (...). În același timp, PSD a spus de fiecare dată că este nevoie de o taxare suplimentară pentru cei care au produs în această perioadă venituri excesive, adică nu profitul legitim, pe care piața din România și orice societate comercială care are activitate pe piața din România are dreptul și obține un profit legitim, în urma desfășurării activității, dar profiturile excesive trebuie taxate, pentru că banii respectivi s-au făcut în urma creșterii prețurilor și în urma colectării banilor de la populație”, a afirmat Gabriel Zetea, vicepreședinte al PSD, într-o intervenție la RFI.

„În același timp, societățile comerciale care activează pe teritoriul României își desfășoară activitatea aici, folosesc forță de muncă din România, folosesc banii românești pentru a obține profit și externalizează profitul în alte țări și acestea trebuie taxate, adică profitul care este repatriat în alte țări din UE sau nu, profitul acela trebuie taxat și aici, în România. România trebuie să beneficieze pentru educație, pentru sănătate, pentru infrastructură, de o parte din banii care se obțin din profiturile acestor companii. Deci dacă vorbim despre taxări, poate vorbim despre taxări în acea zonă, sub nici o formă în restul populației, adică nu se va modifica TVA-ul, așa cum am auzit în spațiul public, o creștere a TVA la 19%, exclus așa ceva, nu se va modifica taxa redusă de TVA în ceea ce privește alimentele”, a completat Zetea.

Vicepreședintele PSD a bătut obrazul și colegilor din PNL, despre care a afirmat că au personalitate dublă. „I-aș ruga pe colegii de la PNL să înțeleagă că sunt la guvernare, guvernează pentru români și personalitatea asta dublă de care suferă de la o lună la alta atunci când ies în spațiul public și fac declarații, ar trebui să-și schimbe comportamentul”, a subliniat social-democratul.