Coaliția a decis prag de 9.000 de lei la abuzul în serviciu. Cum e motivată decizia SURSE

Liderii Coaliției au decis în ședința de marți ca pragul să fie de 9.000 de lei (trei salarii minime), în urma recomandărilor făcute de ministrul Justiției, care a invocat mai multe decizii CCR, potrivit unor surse politice.

În cadrul ședinței liderilor Coaliției, desfășurată la palatul Victoria, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a prezentat considerentele care au stat la baza stabilirii pragului. Decizia Coaliției a fost să fie 9.000 de lei, adică echivalentul a trei salarii minime brute, susțin surse politice.

Una din deciziile anterioare ale Curții era că un salariu minim brut e prea puțin pentru a fi impus ca prag. Claridicările au loc în condițiile în care ieri au fost mai multe discuții, atât în interiorul PNl, cât și al PSD, pe tema pragului la abuzul și neglijența în serviciu. La ședința Comisiei juridice de luni seară, PNL, prin vocea lui Ioan Cupșa, anunțase că va depune amendament pentru un prag de 6.000 de lei, adică două salarii minime.

„Încă nu știm acel prag. Vom stabili acel prag (...) Vom depune un amendament prin care să stabilim că un prag. Vom propune, o fac eu verbal un alt prag reprezentând două salarii. Să vedem dacă va rezista controlului de constituționalitate”, a subliniat vicepreședintele Comisiei juridice, Ioan Cupșa, la ședința de ieri a Comisiei juridice. PSD-ul a fost mai prudent privind suma.

Predoiu, așteptat la comisie

Cătălin Predoiu e aștepat de membrii Comisiei juridice din Camera Deputaților pentru a dat toate explicațiile atât referitoare la noul prag, cât și la cel precedent, de 250.000 de lei. Iar în ceea ce privește pragul, nu doar aceasta e problema, ci și câteva cuvinte adăugate. Mai precis, o problemă e și sintagma „cu știință”, din definirea problematicii de abuz în serviciu. Adică faptul că fapte trebuie săvârșită cu știință, „sintagmă” de care Ministerul Justiției s-a dezis, fiind de părere că nu a fost trimisă de instituție.

Vor fi discutate și alte amendamente de la Codul Penal și de Procedură Penală, pentru că inițiativele - două la număr - ar trebui să transpună zeci de decizii ale Curții Constituționale. Raportul este dat marți, iar proiectele ar urma să intre la vot miercuri dimineață, în plenul Camerei Deputaților.

Precizarea lui Ciolacu

Întrebat ce valoare susține pentru instituirea unui prag în Codul Penal cu privire la abuzul în serviciu, în contextul în care din Ministerul Justiției a fost propus un prag de 9000 lei, fiind ulterior avansat unul de 6000 lei de PNL.

„Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă în schimb cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului Justiţiei. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă, am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei. Nu mă întrebaţi pe mine ce s-a schimbat. Eu v-am spus ce am susţinut public”, a susținut Marcel Ciolacu.

Totodată, șeful PSD a afirmat că ministrul trebuie să explice propunerrea făcută. „Colegii au fost informaţi de către domnul Predoiu, şi domnul Predoiu, normal, fiind ministrul Justiţiei, să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi cum este abordarea”, a mai susținut Marcel Ciolacu.