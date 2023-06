Ciucă: Până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un Guvern. Ce spune despre ieșirea UDMR de la guvernare

Nicolae Ciucă susține că până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să existe un Guvern cu funcții depline. Președintele PNL a punctat că speră ca negocierile pentru noul Executiv să se termine cât mai repede.

„Mergem să discutăm în Coaliție pentru că avem nevoie, în continuare, de ceea ce înseamnă angajamentul politic pentru stabilitatea, echilibrul țării și îndeplinirea obiectivelor guvernamentale. Este clar că până la sfârșitul săptămânii trebuie să avem un Guvern în deplinătatea responsabilităților și partea aceasta, prin care noi ne-am asumat să continuăm dialogul, negocierile, sperăm să se termine foarte repede, astfel încât să avem consultările politice, să avem votul în Parlament și să avem un Guvern”, a transmis Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă se mai respectă sau nu protocolul stabilit în Coaliție dacă UDMR va ieși de la guvernare, Nicolae Ciucă a punctat că „nivelul PNL am avut mandat pe opțiunile pe care le cunoașteți foarte bine”: „Prima dintre ele fiind aceea de a menține protocolul sau negocieri până la identificarea unei soluții, ca să asigurăm majoritatea guvernamentală”.

Președintele PNL a subliniat că „în acest moment, au loc negocieri, au loc evaluări”.

Totodată, Nicolae Ciucă a precizat, întrebat dacă PNL susține oferta făcută de președintele PSD pentru UDMR, că Marcel Ciolacu a lăsat să se înțeleagă că există în continuare loc pentru dialog și negocieri

„Am încheiat mandatul, adevărat, cu soluționarea crizei din învățământ, dar și aici am dorit să arătăm să există toată disponibilitatea pentru a identifica cele mai bune soluții. Există responsabilitate față de ceea ce înseamnă rolul educației și recunoașterea rolul dascălilor în România și, nu în ultimul rând, responsabilitatea asumărilor politice și anume, atunci când am încheiat un acord politic, să fie dus până la capăt.L-am dus până la capăt. Am agreat să aibă loc această rocadă la funcția de premier și cred că putem să spunem că se intră într-o normalitate legată de ceea ce înseamnă asumarea politică”, a transmis Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a demisionat astăzi, 12 iunie, din funcția de premier al României. În următoarele zile vor avea loc consultările cu partidele și audierile miniștrilor, urmând ca până la finalul săptămânii să fie învestirea noului Guvern.