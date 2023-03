Ciucă: Ne bazăm pe demersuri din partea guvernului polonez, astfel încât extinderea Schengen să rămână pe agenda UE

Premierul Ciucă i-a transmis mulțumiri omologului polonez pentru sprijinul acordat în vederea aderării României la spațiul Schengen, precizând că se bazează în continuare pe „mesaje și demersuri” care să mențină extinderea spațiului fără frontiere pe agenda de priorități a UE pe acest an.

„Continuăm să ne bazăm pe mesaje și demersuri din partea guvernului dumneavoastră, astfel încât acest proces de extindere a Spațiului Schengen să rămână pe agenda de priorități a Uniunii Europene pentru acest an și, desigur, pentru noi este un obiectiv guvernamental pe care ne dorim să îl atingem anul acesta”, a precizat premierul României în cadrul ședinței de guvern comune cu Polonia.

„Ca atare, domnule prim-ministru, doamnelor şi domnilor miniştri, membri ai celor două guverne, daţi-mi voie încă o dată să vă mulţumesc pentru că astăzi avem posibilitatea ca din nou, împreună, sa putem să discutăm aspectele care sunt pe agenda de priorităţi în relaţiile bilaterale dintre România şi Polonia şi să identificăm împreună care sunt oportunitătile pe care, de asemenea, împreună să le folosim astfel încât să asigurăm pentru ceţătenii noştri ceea ce aşteaptă de la noi, şi anume stabilitate, creştere economică şi bunăstare”, a continuat premierul Ciucă.

Nicolae Ciucă a punctat că Polonia a fost și rămâne un prieten apropiat, pe termen lung, pentru România, fiind un partener strategic-cheie și de încredere.

Situația din Republica Moldova și războiul din Ucraina

Un subiect abordat de către cei doi premieri a fost cel referitor la situația din Republica Moldova, ocazie cu care Nicolae Ciucă a prezentat măsurile pe care România le-a luat pentru a sprijini țara vecină.

„România și Polonia, practic, împărtășesc viziunea asupra importanței pe care o au stabilitatea și securitatea Republicii Moldova pentru întreaga regiune. Am convenit, de asemenea, să continuăm dialogul cu Guvernul de la Chișinău. (..) Practic, nu înseamnă nimic altceva decât coordonarea eforturilor astfel încât să putem să sprijinim bilateral Republica Moldova și, desigur, în cadrul Uniunii Europene”, a declarat premierul român.

De asemenea, cei doi oficiali au condamnat „în termenii ce mai fermi” războiul din Ucraina.

„Împreună cu domnul prim-ministru, am discutat și am reiterat sprijinul ferm și consecvent pe care țările noastre l-au acordat și vor continua să-l acorde Ucrainei și, desigur, încă o dată, am condamnat ferm folosirea ilegală a forței pentru a obține orice fel de rezultat. România și Polonia, alături de întreaga comunitate internațională democratică, suntem alături de Ucraina și de poporul ucrainean. Vreau, de asemenea, să vă asigur că, împreună cu aliații și partenerii noștri, vom continua să oferim un răspuns ferm, coordonat și substanțial la acțiunile agresive ale Moscovei la adresa statelor vecine și Occidentului și la crimele de război comise de combatanții ruși în Ucraina”, a declarat Nicolae Ciucă.