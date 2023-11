PNL vrea ca 30% din locurile pe listele de la alegeri să fie ocupate de femei. Ciucă: „O reprezentare mai bună a doamnelor înseamnă politici mai bune”

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a transmis în cadrul unei ședințe a Organizației Femeilor Liberale din Oltenia, că liberalii și-au asumat o reprezentare mai bună a doamnelor pe listele pentru alegerile din 2024, fiind încrezător de aportul acestora anul următor.

„Aici, în regiune, reprezentantele OFL au arătat că pot: avem femei în roluri de conducere, inclusiv în funcții de primar, parlamentar sau subprefect. Sunt convins că o mai bună reprezentare a doamnelor liberale pe listele electorale de anul viitor - ceea ce PNL și-a asumat - înseamnă politici mai bune pentru toți românii. Într-o societate echilibrată, perspectivele diversificate duc la soluții mai bune, incluzive și la o Românie care prosperă în toate domeniile”, a transmis Nicolae Ciucă în cadrul întâlnirii.

Președintele PNL a transmis că a îndeplinit promisiunea PNL de a avea cel puțin 30% reprezentare de gen feminim în Guvern, care după constituiri a ajuns la 45%. În plus, PNL și-a asumat că pe lista de la următoarele alegeri va fi un procent de 30% alocat femeilor din partid.

„Am mare încredere în implicarea OFL în tot ce ține de bunăstarea comunităților din România, iar cel mai recent proiect al lor care se află în consultare publică este un astfel de exemplu. Organizațiile Femeilor Liberale din întreaga țară au reușit să strângă peste 150.000 de semnături de susținere pentru protejarea copiilor în mediul online. Iar pentru acest lucru o felicit pe președinta OFL, Nicoleta Pauliuc și pe toate doamnele liberale și le urez să ajungă chiar la un milion de semnături!”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.

Tactica PNL

Șeful liberalilor a vorbit și de modul cum se va comporta partidul în perioada următoare. „(n.r. - PNL) Își va da toată silința, priceperea și energia să asigure stabilitatea politică a țării și guvernarea țări. Toate aceste chestiuni care se livrează în spațiul public că noi am mărit pensiile, că a fost idea noastră să facem nu știu ce lucru, să luăm nu știu ce decizie. Fac parte din jocul politic pe care sunt convins ca cetățenii uneori îl înțeleg, alteori îl dezaprobă, pentru că cetățenii așteaptă de la noi seriozitatea actului de guvernare, a decidenților politici prin care vad ca într-adevăr facem lucruri pentru ei”, a declarat Ciucă în fața doamnelor din OF.

„Nu putem să spunem oamenilor că trecem printr-o situație de criză, printr-o situație economică dificilă, printr-o criză energetică, avem războiul la graniță, avem război în Orientul mijlociu și noi ne comportăm ca niște copii, aruncându-se vorbe de la unii la alții, pe orgolii care de cele mai multe ori nu-si au rostul și nici cu responsabilitatea pe care o avem. probabil mi se va spune că nu am înțeles cum se face politică, îmi asum acest fel de a face politică. Politica noastră a fost cea pe care au descris-o mai devreme colegii mei, spunând ce am făcut la guvernare, nu vreau să repet, dar acestea sunt elementele de mesaj cu care noi trebuie să mergem și să le explicăm oamenilor cum am văzut noi rolul PNL la guvernare, cum ne-am raportat noi la cetățeni, cum ne-am raportat noi la rolul pe care-l avem în UE, cum ne-am raportat noi la relațiile pe care le avem cu partenerii strategici”, a mai punctat liberalul.