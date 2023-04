Ciucă, discuții cu comisarul european pentru Piața Liberă. Subiectul Schengen și războiul din Ucraina, pe agendă

Premierul Nicolae Ciucă a discutat cu comisarul european pentru Piață Liberă, privind industria de apărare, aderarea României la Schengen și sprijinul pentru Ucraina și Moldova.

„A fost un dialog foarte constructiv în ceea ce privește consolidarea capacității de apărare din țara noastră și, bineînțeles, din Uniunea Europeană, pentru că, așa cum am discutat, este vorba despre a găsi împreună modalitățile prin care fiecare stat membru să-și aducă propria contribuție la efortul care se face pentru întărirea capacității de apărare a Uniunii Europene”, a spus premierul în urma discuțiilor cu comisarul european, Thierry Breton, aflat în vizită la București.

Potrivit premierului, au fost discutate și „aspecte legate de competitivitate și aspecte legate de nivelul de ambiție al Uniunii Europene în privința tranziției verzi”, arătând că unul din subiecte a vizat „detaliile legate de Centrul de competențe cyber al Uniunii Europene, care foarte curând va fi deschis la București, pe data de 9 mai”.

„Au fost, de asemenea, abordate subiecte legate de modul în care continuăm să sprijinim Ucraina și Republica Moldova și, nu în ultimul rând, am discutat cu domnul comisar subiectul Schengen, care este foarte important nu doar pentru țara noastră, ci pentru întreg ansamblul de măsuri care se iau la niveluri europene, și, odată ce vom dobândi acest statut, există o serie întreagă de aspecte care facilitează toate demersurile care se iau la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de sprijin al tuturor țărilor de pe Flancul Estic, precum și al Ucrainei și Republicii Moldova”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Totodată, șeful Guvernului României a dat asigurări „privind sprijinul României pentru inițiativele care vor consolida piața internă, mai ales prin înlăturarea obstacolelor care afectează libertățile fundamentale. Propunerile recente prezentate de Comisia Europeană, precum planul industrial ”Green Deal”, actul ”Net-Zero Industry”, actul european al materiilor prime critice şi comunicarea privind competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene vin - așa cum i-am precizat domnului comisar - vin într-un moment și ele trebuie abordate în așa fel încât să îndeplinim aceste obiective care sunt asumate la nivel politic şi ele trebuie transpuse în practică”.

„Am insistat asupra faptului că inițiativele menite să susțină obiectivele verzi și de digitalizare ale Uniunii Europene trebuie să rămână neutre în ceea ce privește tehnologiile utilizate în scopul decarbonizării. (...) Am exprimat interesul României de a sprijini implicarea companiilor românești în proiecte importante de interes european comun, cum este IPCEI, şi aici mă refer la domeniile semiconductori, baterii litiu-ion și, desigur, am discutat despre faptul că România este o țară care deține resurse minerale care pot fi folosite în acest scop și, în același timp, România are un nivel de ambiție astfel încât aceste resurse să fie prelucrate și utilizate”, a mai spus premierul.

Șeful Guvernului a arătat și că în cadrul discuțiilor a fost reiterat sprijinul României pentru consolidarea capacității de apărare europene

„Am discutat despre faptul că România și-a îndeplinit obiectivele de alocare a 2% din Produsul Intern Brut pentru bugetul de apărare. Anul acesta discutăm despre o asumare de ridicare a acestui procent la 2,5, ceea ce înseamnă că avem un spectru mai mare pentru abordările care au fost și sunt pe agenda de lucru atât a Uniunii Europene, cât și a Alianței Nord-Atlantice”, a mai spus premierul, anunțând că Thierry Breton va vizita o parte din facilitățile României din industria de apărare și Centrul de Competențe Cyber din București.

Thierry Breton va avea, de asemenea, întâlniri cu oficiali din țara noastră, cu membri ai Guvernului și cu membri ai industriei de apărare.

În cadrul discuțiilor, premierul Nicolae Ciucă a reiterat aprecierea pentru atenția oferită de Comisia Europeană către România.