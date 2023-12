Ciolacu l-ar vrea rechemat pe ambasadorul României în USA: Reacţia emoţională nu l-au calificat pentru a fi ambasador

Premierul României a declarat că în mod „categoric” l-ar fi rechemat la post pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după reacţia acestuia în timpul vizitei oficiale pe care Marcel Ciolacu o efectuează în SUA și e optimist că va fi o discuție între Luminița Odobescu și Klaus Iohannis pe speță.

„Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul loc, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe, este reprezentanta de vârf a diploaţiei române, nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie până la urmă cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat pentru a fi ambasador”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o intervenţie la Antena 3.

Întrebat dacă l-aţi fi rechemat din postul de ambassador, dacă decizia ar fi fost în pixul său şi nu al preşedintelui, Ciolacu a spus: „Categoric”.

„Presupun că doamna ministru va avea discuţiile cu preşedintele României”, a mai arătat liderul de la Palatul Victoria.

De unde a început scandalul

Reacţia premierului vine după ce Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că a fost exclus de la întâlnirele politice pe care premierul Marcel Ciolacu le va avea în Statele Unite ale Americii şi a declarat, la întâlnirea cu românii din SUA, că rolul său în această vizită s-a încheiat.

Andrei Muraru a declarat în faţa comunităţii de români din SUA că îi doreşte lui Marcel Ciolacu să aibă parte de întâlniri de substanţă pentru prosperitatea şi securitatea românilor.

„Rolul meu în această vizită se încheie aici. Mulţumesc echipei mele de la Ambasada României de la Washington pentru efortul depus în ultimele zile pentru a facilita întâlnirile din următoarele zile. Însă domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanţilor ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru, nu-mi rămâne decât să vă doresc foarte mult succes, dumneavoastră şi echipei guvernamentale, pentru că succesul dumneavoastră aici în America înseamnă succesul României. Şi, în definitiv, vă dorim ceea ce ne dorim cu toţii, întâlniri de substanţă, rodnice pentru pacea, prosperitatea şi securitatea românilor”, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru.

Ce spun procedurile

Andrei Muraru ar putea fi rechemat doar dacă ministra de Externe solicită aest lucru, iar președintele României încuviințează, semnând un decret de rechemare în țară.

Andrei Muraru a fost timp de mulți ani consilierul lui Klaus Iohannis.