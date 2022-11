Ciolacu: Trebuie să grăbim procesul de recuperare a industriei românești de apărare

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, la o vizită a unei fabrici de asamblare a camioanelor pentru armată, că trebuie grăbit procesul de recuperare a industriei româneşti de apărare.

"Ar trebui să grăbim acest proces de recuperare a industriei româneşti de apărare. Câteodată ne întrebăm de ce anumite cifre, cum ar fi investiţiile directe în România, au crescut atât de mult. Dar, după ce vizităm o astfel de fabrică, realizăm de ce au crescut cu aproape 21% mai mult decât anul trecut, mai exact având anul acesta investiţii străine directe de 6,5 miliarde (...). Trebuie să existe acest parteneriat al companiilor cu statul român şi cu autorităţile locale", a spus Ciolacu.

Fabrica de la Petreşti a fost inaugurată în luna aprilie a anului trecut şi are o capacitate de 440 de vehicule pe an, cu cinci linii de producţie. Fabrica are o suprafaţă de 9.000 de metri pătraţi. Investiţia de la Petreşti este de 50 de milioane de euro şi este realizată în cadrul offsetului aferent contractului de înzestrare a Armatei Române cu vehicule produse de IVECO Defence.

Marcel Ciolacu a subliniat că este un business de succes, tot ce se produce aici rămâne în înzestrarea armatei şi, în opinia sa, este un exemplu de bună practică.

La vizita de lucru de la Petreşti a fost prezent şi premierul Nicolae Ciucă, precum şi autorităţi locale din Dâmboviţa.