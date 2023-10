Ciolacu: Suntem deciși să acționăm mai eficient împotriva traficanților

Premierul susține că autoritățile din România sunt decise să acționeze „mult mai eficient” împotriva rețelelor de traficanți de droguri. Subiectul prevenirii și combaterii fenomenului drogurilor a fost discutat astăzi în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„De altfel, am participat mai devreme la reuniunea CSAT, în care am discutat tocmai acest fenomen. Suntem deciși să acționam mult mai eficient împotriva rețelelor de traficanți! Și am văzut la Ministerul de Interne și la DIICOT, zilele trecute, semne că se poate: anchetatorii români au mers pe urma unei astfel de rețele până în Ucraina și au destructurat-o”, a anunțat Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului a punctat că în cadrul ședinței de Guvern se vine și cu o „decizie majoră în lupta contra traficului de droguri”.

„Suplimentăm schema de personal a Secției de antidrog, din cadrul DIICOT, cu 25 de posturi. În prezent sunt doar 16 oameni care se ocupă la nivel central de droguri, este evident că erau copleșiți de realitate”, a precizat premierul Marcel Ciolacu.

Numărul posturilor de procurori din cadrul DIICOT urmează să fie suplimentat cu 25 (de la 306 la 331 de posturi), conform unui proiect de hotărâre de guvern.

De asemenea, numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic şi administrativ se va suplimenta cu 20 de posturi de grefieri şi 5 posturi de personal economic şi administrativ (de la 310 la 335 posturi).

Conform notei de fundamentare, o parte dintre cele 25 de posturi de procurori vor fi alocate Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul structurii centrale, pentru înfiinţarea unui serviciu specializat în combaterea traficului stradal de droguri pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov (7 posturi de execuţie +1 post de conducere).

Celelalte posturi urmează să fie alocate, raportat la situaţia operativă şi necesităţi, structurilor teritoriale care înregistrează creşteri masive ale numărului de cauze penale vizând traficul de droguri/psihoactive, "preponderent ca urmare a unor festivaluri, concerte, turism, centre universitare mari, de pildă Serviciul Teritorial Constanţa, unde urmează a fi înfiinţat un Birou antidrog, care să acopere întreg judeţul Constanţa, cât şi Tulcea".