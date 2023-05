Ciolacu: Statul ar trebui să dea dovadă de mai mult respect în relaţia cu românii din afara graniţelor

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a precizat, cu prilejul celebrării Zilei Românilor de Pretutindeni, că pentru aducerea acasă a celor plecați peste hotare statul va investi sute de milioane în drumuri, şcoli şi spitale.

„De Ziua Românilor de Pretutindeni vă transmit un mesaj de recunoştinţă tuturor celor care, deşi departe de casă, puneţi umărul an de an la creşterea economică a ţării noastre. România se dezvoltă şi pe baza sumelor consistente pe care românii din afara ţării le trimit an de an în ţară. Tocmai de aceea, cred că statul ar trebui să dea dovadă de mai mult respect în relaţia cu românii din afara graniţelor. Respect prin eliminarea procedurilor birocratice, respect prin înfiinţarea mai multor consulate şi prin alocarea de personal care să-i ajute rapid pe românii plecaţi de acasă”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele social-democraţilor a mai spus că este conştient, la fel ca toată lumea, că „majoritatea românilor nu au plecat de drag peste hotare”.

„Au plecat pentru că nu au avut suficient de multe şanse aici, în România. Pentru că nu au avut servicii publice de calitate. Aceste lucruri trebuie să se schimbe. În următorii ani, vom investi sute de milioane de euro în drumuri, şcoli şi spitale. Este singura şansă pentru a-i aduce pe români înapoi acasă. Avem nevoie de voi acasă! Avem nevoie de experienţa voastră extraordinară la dezvoltarea acestei ţări! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, a completat Ciolacu.

Iohannis vrea politici pentru cei din diaspora

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, că autoritățile au responsabilitatea de a-și asuma o viziune pe termen lung și de a identifica oportunitățile pentru a-i face pe cei plecați să se întoarcă acasă.

„An de an, în ultima duminică a lunii mai, sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni. Este un moment special, în care simțim că suntem mai aproape unii de alții și, fie că ne aflăm în țară sau peste hotare, ne reafirmăm identitatea națională și atașamentul față de România. Avem o diasporă numeroasă, care poate reprezenta forța capabilă să promoveze valorile și spiritualitatea noastră într-o Europă în continuă transformare. În același timp, autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma o viziune pe termen lung și de a identifica oportunitățile care nu sunt încă suficient valorificate, astfel încât să-i determine pe cei plecați să se reîntoarcă acasă”, a transmis șeful statului, Klaus Iohannis.

Liderul de la Palatul Cotroceni susține că trebuie stimulate investițiile pentru a-i atrage înapoi pe cei plecați. „O economie stabilă, stimularea investițiilor, accesarea fondurilor europene și direcționarea lor către proiecte strategice, toate acestea contribuie la dezvoltarea României și, implicit, la crearea de noi locuri de muncă atractive pentru cei care și-ar dori să revină și care ar fi încurajați de creșterea nivelului de trai și de perspectiva unui viitor mai bun în țara natală. Totodată, Ziua Românilor de Pretutindeni are și o importantă dimensiune emoțională, spirituală și culturală. Este ziua în care, oriunde ne-am afla, întărim legătura profundă cu ceea ce ne definește și ne caracterizează, cu specificul și tradițiile noastre ancestrale. Suntem cu toții parte a unui bogat patrimoniu cultural și este datoria noastră să păstrăm vie această moștenire și să o îmbogățim prin contribuția noastră, a tuturor, fie că trăim în țară sau în afara ei”, a mai punctat președintele României.