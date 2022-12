Ciolacu răspunde Austriei prin boicot voalat: Românii trebuie să apeleze la companiile românești

Președintele PSD recomandă fiecărui român să decidă cum vrea să boicoteze companiile austrice, prin mici decizii personale, pentru că Viena ar fi „umilit” țara noastră prin blocarea aderării la Schengen.

„În ceea ce privește boicotul companiilor austriece, e cu totul altă discuție. Și aici îmi mențin părerea că în primul rând românii trebuie să apeleze la companiile românești. Noi trebuie să ne implicăm ca aceste comapnii, chiar și bănci, cum e CEC-ul, cu capital românesc, să fie mai dinamice, mai prezente”, a precizat președintele Camerei Deputaților și al PSD, întrebat dacă sprijină o acțiune de boicot a produselor austriece sau a companiilor cu capital austriac.

„Dacă băncile românești au oferte mai bune decât celelalte, nu neapărat austriece, iar produsele românești sunt mai bune decât celelalte, față de cele importate, e corect”, a completat Marcel Ciolacu, aflat la Bacău, pentru semnarea mai multor contracte pentru construcția unor loturi de autostradă.

„Boicotul fiecăruia dintre noi pentru umilința la care ne-a supus Austria e cu totul altceva. Fiecare dintre noi avem dreptul indiferent ce funcție avem sau nu, să reacționăm personal față de gestul făcut, nu de austrieci, de cei care vremelnic conduc statul austriac. Cred că am fost cât se poate de clar”, a mai afirmat președintele PSD.

În așteptarea răspunsului de la Consiliul European

Marcel Ciolacu s-a referit și la tema avansării discuțiilor cu Austria pe dosarul Schengen, fiind de părere să țara noastră ar trebui să se opună prin veto, în reuniunile formale unde se poate. „În acest moment preşedintele României participă la Consiliul European. Am înţeles că deja este anunţată o intervenţie a preşedintelui şi vom vedea dacă Consiliul European va lua vreo decizie în ceea ce priveşte, în primul rând, votul Austriei nejustificat împotriva României. Vorbim de două lucruri diferite. În primul rând, eu am declarat şi susţin în continuare, dacă decidenţii, conducătorii din Austria din acest moment au găsit de cuviinţă să voteze total nejustificat şi împotriva unei recomandări a Comisiei Europene, aceea ca România, Bulgaria şi Croaţia să adere la Spaţiul Schengen, atunci cred că şi statul român este îndreptăţit să răspundă cu aceeaşi monedă. Ştiţi foarte bine că deciziile se iau printr-un consens. Un vot împotrivă înseamnă un vot, un drept de veto. În continuare consider că acest lucru trebuie să îl facă statul român”, a precizat șeful PSD.

„Repet, Austria a votat din interese mici, meschine, care ţin de alegerile interne din Austria. Nu ai dreptul la acest nivel, la nivelul Consiliului JAI, să-ţi exprimi un vot în funcţie de interesele tale politice locale. Vorbim de ceea ce ne-a unit când s-a format Uniunea Europeană”, a mai punctat liderul social-democrat.

Șeful de guvern al Austriei crede altceva

Șeful Guvernului de la Viena are o altă părere despre întreaga problematică „Poziția Austriei este că trebuie să sprijinim Bulgaria și România. Nu este vorba de o țară împotriva celeilalte, ci este o problemă de securitate. Avem în Austria mai mult de 75.000 de persoane neînregistrate, iar 20.000 de imigranți ilegal au traversat România. De ce știm asta? Datorită anchetelor poliției austriace. Acum trebuie să găsim o soluție pentru această problemă”, a spus Karl Nehammer, înaintea Consiliului European. Mai mult, Nehammer a subliniat că el nu este împotriva României sau Bulgariei.