Ciolacu: Vom negocia împreună o funcție cât mai importantă pentru România la nivel european / Ce spune despre șansele lui Iohannis la o poziție-cheie în UE

Premierul Marcel Ciolacu a precizat că ar vrea ca un român să ocupe o funcție cât mai importantă la nivel european în urma negocierilor care vor avea loc în vară, atât PNL, cât PSD, urmând să negocieze pentru primirea unei poziții-cheie în structura UE.

„Aș fi mândru ca și român ca președintele României să ocupe o funcție la nivel înalt. Cu adevărat, în această alianță sunt ferm convins, mai ales că vom avea o listă comună la europarlamentare, amândoi, împreună cu europarlamentarii, vom merge și vom negocia o funcție cât mai importantă din rândul comisarilor sau în biroul Comisiei Euopene”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Românii vor de această dată o voce puternică românească în structurile europene, euro-atlantice.”, a completat președintele PSD.

Susținerea proiectelor comune

„România a mai luat astfel de decizii în trecut. Aşa am intrat în UE şi în NATO. Avem două obiective la fel de importante, de a intra cu drepturi depline în Schengen în acest an şi în 2026 să fim membri OCDE. Nu văd nimic nedemocratic să îţi asumi nişte lucruri în primul rând bune pentru români şi pentru România. Trebuie să dezvoltăm serviciile publice, să convingem tinerii să nu mai plece din România şi ca plus valoarea plecată departe de ţara lor să se întoarcă în România. Avem un deficit egal cu investiţiile. Nu vorbim de cheltuieli pe consum. România este în direcţia corectă. Pentru a rămâne în această direcţie trebuie o asumare politică. Toată lumea a vorbit de rotaţie mai puţin de provocările pe care le avem”, a mai spus Ciolacu.

„Acum se va vorbi de calendarul electoral. Am făcut ce e mai bine pentru ţara mea, indiferent de costuri. Am hotărât în afară de comasare şi o alianţă electorală între PSD şi PNl pentru lista de parlamentare, în septembrie să avem alegeri prezidenţiale: 1-15, 8-22 sau sfârşitul lunii septembrie va fi aleasă. 8-22 ar fi cea mai potrivită şi 8 decembrie pentru alegerile generale. Vor fi întrebări de ce se decalează. Nu văd nimic deoseobit ca predarea primerea între fostul preşedinte şi actualul preşedinte să se desfăşoare în normalitate”, a mai precizat Marcel Ciolacu.