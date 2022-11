Ciolacu, în Parlament: De ziua Națională celebrăm mândria, unitatea, tăria de caracter și curajul înaintașilor noștri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că Ziua Naţională este momentul în care "celebrăm mândria, unitatea, solidaritatea, tăria de caracter şi curajul eroic al înaintaşilor noştri", potrivit Agerpres.

„Ziua Naţională este momentul în care celebrăm mândria, unitatea, solidaritatea, tăria de caracter şi curajul eroic al înaintaşilor noştri. Pentru mine, în acest an, 1 decembrie reprezintă şi altceva extrem de important în actualul context zbuciumat în care trăim. Este un exemplu strălucit al felului în care poporul român a găsit întotdeauna în cele mai grele momente ale istoriei sale acea forţă internă teribilă care l-a făcut să depăşească situaţiile limită. (...) Pentru mine acest 1 decembrie este cu gândul la marele Iorga, despre certitudinea că acest popor va găsi întotdeauna forţa de a depăşi toate situaţiile de criză, iar dacă acum traversăm tocmai un asemenea moment, cu crize suprapuse, cu un război aproape de graniţele ţării şi cu o inflaţie globală fără precedent, datoria noastră este să fim solidari în aceste momente cu toţi cei care au cea mai mare nevoie de ajutor", a declarat Ciolacu, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa solemnă cu ocazia Zilei Naţionale, potrivit sursei citate.

Președintele Camerei Deputaților a afirmat că unul dintre crezurile PSD este că „"într-o perioadă economică grea cei care au venituri mici au nevoie de sprijin mai mare decât cei care îşi permit un trai mai bun".

„Este o valoare pe care nu o vom negocia niciodată cu nimeni, fiindcă, indiferent cât de dificile au fost vremurile, noi am rămas fideli valorilor noastre. Am pledat pentru o mai mare justiţie socială şi egalitate economică. Ştim că un loc de muncă bun şi un salariu decent, o familie puternică, sunt pietrele de temelie ale societăţii româneşti", susține Ciolacu.

Liderul PSD susține că războiul din Ucraina „pune o povară grea şi asupra noastră ca naţiune şi ca popor”.

„O agresiune ce pune o povară grea şi asupra noastră ca naţiune şi ca popor. Faţă de aceste provocări profunde nu trebuie să renunţăm. Dacă ezităm să acţionăm în faţa agresiunii ruseşti împotriva vecinului nostru, noi am putea fi următorii. România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina şi porturi strategice la Marea Neagră. Am sprijinit din prima zi Ucraina şi vom continua să o facem. Suntem solidari cu poporul ucrainean, alături de Europa, de Statele Unite, de NATO şi de toţi oamenii iubitori de libertate din întreaga lume", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.