Răceală pronunțată între PNL și PSD la un an de Guvern Ciucă ANALIZĂ

Un an de guvernare cu Nicolae Ciucă premier a fost marcat doar printr-un comunicat de presă și un video scurt. PSD nici nu a amintit de această bornă, după ce în urmă cu 6 luni organizase un mare eveniment.

Primul an de guvernare a lui Nicolae Ciucă a trecut discret la nivel de prezentare a bilanțului. Aproape că a fost ca la prima evaluare a miniștrilor, adică un comunicat de câteva paragrafe, plus un video, în care era citit comunicatul. Nicio conferință de bilanț din partea Executivului, dar nici a demnitarilor PNL.

Liderul PNL vorbit de stabilitatea și predictibilitatea aduse guvernării de noua Coaliție, fiind amintite măsuri privind gestionarea crizei energetice, a pandemiei de COVID-19, a fluxului de refugiați, reducerea prețului la carburant sau măsurile sociale. Însă predictibilitatea e un concept forțat, dacă explicăm exemplul măsurilor pe energie. În ceea ce privește plafonarea prețurilor la energie au fost numeroase bâlbe și tensiuni. Guvernul Ciucă a dat în ianuarie prima Ordonanță de Urgență pe energie, cu aplicare până la 31 martie. Apoi, Executivul a mai prelungit o lună, fiind dată în martie OUG 27/2022 pentru perioada aprilie 2022 - martie 2023. Însă la 1 septembrie a venit OUG 119/2022, care a adus noi amendamente pentru plafonare, aplicabile pentru perioada 1 septembrie 2022 până la 31 august 2022. În noiembrie au fost aduse alte modificări, pentru a fi extinsă aplicabilitatea plafonării.

Și în cazul reducerii prețului la carburant, Executivul a luat decizia reducerii cu 50 de bani per litru la 30 iunie, după ce anterior au fost discuții pentru un leu. În comunicat sunt menționate investiții străine directe de zece miliarde, dar e ignorat faptul că PNL s-a îndepărtat de acel procent de 7%, pe care îl dorea pentru 2022.

În „palmares” au mai fost trecute unda verde pentru ridicarea MCV, aprecierea NATO pentru reacția la războiul din Ucraina sau modul cum s-au mișcat cu implementarea PNRR. Însă, și în cazul PNRR, România încă șovăie cu trimiterea celei de-a doua cereri de plată, pentru obiectivele din perioada ianuarie-iunie 2022, și se mișcă lent cu jaloanele și țintele pe trimestrele 3 și 4.

Ca și cum n-ar fi fost

De partea cealaltă, la PSD, formațiunea a păstrat o liniște totală la un an de guvernare, cu Nicolae Ciucă șef. În urmă cu șase luni, PSD a organizat un mare eveniment, unde au participat cei mai importanți lideri din partid, iar fiecare ministru și-a prezentat realizările. Acum, a lipsit până și un comunicat asumat referitor la ce s-a întâmplat în ultimul an. Și paginile miniștrilor au zero referiri la un an de Guvern Ciucă. De exemplu, pe pagina de Facebook a partidului era menționat pe 25 noiembrie, ziua marcării a unui an de guvernare, faptul că sindicatele și patronatele din Consiliul Național Tripartit au fost de acord cu propunerea lui Marcel Ciolacu referitoare la salariul minim. Comunicarea s-a făcut prin Marius Budăi, ministru al Muncii în Guvernul Ciucă.

Potrivit informațiilor „Adevărul” din rândul PSD, social-democrații au convenit să reducă motoarele în asumarea unor rezultate guvernamentale care să poată în vreun fel fi asociate cu premierul Ciucă, fiind începută tranziția spre un guvern condus de un membru al lor, cel mai probabil Marcel Ciolacu. Mai sunt mai puțin de șase luni de mandat, conform protocolului de colaborare, mai ales că Nicolae Ciucă ar trebui să-și dea demisia cu câteva zile înainte de 25 mai, pentru ca în această zi să fie învestit noul Executiv.

Poziția PSD: Nu au un răspuns

„Adevărul” a încercat să afle niște răspunsuri oficiale ale atitudinii sau strategiei social-democraților de la purtătorul de cuvânt al formațiunii, senatorul Radu Oprea. Întrebat de ce în prezent PSD nu doar că nu a organizat niciun eveniment, dar nici măcar miniștrii social-democrați nu au dat vreun comunicat de presă, răspunsul său a fost unul de evitare a oricărei explicații: „Nu știu să vă răspund”.

Chestionat dacă PSD are de gând să organizeze un eveniment similar în perioada următoare, Oprea a mai punctat: „Nu am ce să vă spun, pentru că nu știu. Sunt plecat de joi la Internaționala Socialistă. Sunt și acum la Madrid la lucrări”.

Într-adevăr, mai mulți social-democrați, printre care Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, au fost la evenimentul Congresul Internaționalei Socialiste în ultimele zile, acolo unde șeful PSD a și fost ales vicepreședinte al organizației pe Europa de Est. Dar acest lucru nu înseamnă că nu putea fi transmis un mesaj pe rețelele sociale, în condițiile în care membri de top ai partidului, cum sunt Ciolacu, Grindeanu sau Gabriela Firea, au uneori și mai multe postări pe zi în mediul online.