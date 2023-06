Ciolacu, după eliminarea pensiilor parlamentarilor: Important este ca oamenii politici să se adapteze cerințelor din propria țară

Premierul României a afirmat, după ce Parlamentul a votat proiectul de lege care prevede eliminarea pensiilor speciale, că măsura este una corectă. Ciolacu a punctat că „nu poți să ceri altor categorii dacă tu îți menții aceste privilegii”.

„Astăzi am început cu pensiile parlamentarilor, e un lucru corect. Nu poți să ceri altor categorii dacă tu îți menții aceste privilegii. Există europarlamentarii care au acest privilegiu de o pensie parlamentară. Important este ca oamenii politici să se adapteze cerințelor din propria țară și a nevoilor din propria țară. Am spus-o la învestire, astăzi ați văzut cu o largă majoritate, am terminat cu pensiile speciale la parlamentari”, a transmis Marcel Ciolacu după ce Parlamentul a votat eliminarea pensiilor parlamentarilor.

Premierul a punctat că nu are pensie de parlamentar pentru că și-a dat demisia înainte de terminarea mandatului.

„Ceea ce am votat astăzi, trebuie să vă reamintesc că eu nu am pensie specială. În ultima zi de mandat mi-am dat demisia și cred că dacă ar fi făcut toți parlamentarii acest lucru în acest moment nu am mai fi ipocriți să încercăm să transferăm de la unul la altul victoriile și insuccesele”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului a precizat că în această săptămâna urmează și legea pensiilor speciale și eliminarea cumulului pensie-salariu.

„Urmează cumulul pensie cu salariu, există excepții pentru aleșii locali pentru că dreptul de a alege și a fi ales este un drept prevăzut în Constituție și nimeni nu are dreptul să atace Constituția României pentru că ar fi un haos în țară. O să fie excepții la actori, profesori universitari, medici. Sunt lucruri normale, dar se termină și acest capitol”, a declarat Ciolacu.

„Închidem în această săptămână și discuția cu pensiile speciale. Trebuie să înțelegem că nevoile societății românești sunt cu totul altele decât nevoile noastre personale. Este evident că am un program, este evident că împreună cu colegii mei avem o foaie de parcurs și o să o parcurgem în continuare”, a adăugat șeful Executivului.

Parlamentul a votat eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

Deputații și senatorii au votat în ședința plenului reunit al Parlamentului proiectul de desființare a pensilor speciale pentru aleșii Legislatiului cu 382 voturi „pentru”.

Au fost 0 voturi împotriva proiectului de lege, 3 „abțineri” și 3 parlamentari nu au votat.