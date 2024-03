Ciolacu, discuție cu preşedinta BEI despre continuarea investițiilor din infrastructură și energie

Premierul Marcel Ciolacu a avut, vineri, o întrevedere cu noua preşedintă a Băncii Europene de Investiţii, Nadia Calvino. Prim-ministrul a afirmat, în cadrul întâlnirii, că România are multe investiții în infrastructură și în zona de energie, pe care își dorește să le continue, cât și să lărgească aria și către alte domenii de interes.

„BEI este un partener cheie și strategic pentru România. Urmează să accelerăm implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului președinte Nadia Calvino . Accent special pe sănătate, energie, agricultură și infrastructură”, a transmis premierul Marcel Ciolacu, într-o postare publicată pe pagina de X a Guvernului.

Momentul primirii noii șefe a Băncii Europene de Investiţii (BEI), Nadia Calvino, la Palatul Victoria, de către premierul Marcel Ciolacu, și o parte din întrevedere, au fost transmise și pe contul de YouTube al Executivului.

„Aș vrea să vă felicit pentru numirea în funcție de președinte al Băncii Europene de Investiții și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru toată colaborarea pe care Banca o are cu România. România are foarte multe investiții în infrastructură. România are foarte multe investiții în zona de energie. Dorim să continuăm această activitate, mai mult ne-am dori să lărgim aria”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

În vârstă de 55 de ani, Nadia Calvino, fost ministrul spaniol al Economiei și fost oficial de rang înalt al Comisiei Europene, a primit sprijinul necesar din partea guvernelor UE, la sfârțitul anului trecut, pentru a conduce Banca Europeană de Investiții, conform Agerpres.

Calvino a devenit prima femeie ajunsă la conducerea BEI, succedându-l pe Werner Hoyer (Germania), care a condus timp de 12 ani instituţia financiară cu sediul la Luxemburg.