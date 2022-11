Ciolacu: Anvelopa pentru pensii e de 15%, respectiv minimum 15 miliarde lei. Am ajuns la un acord

Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că în Coaliţie s-a ajuns la un acord ca mărirea pensiilor să fie mai consistentă față de estimările inițiale ale PSD, de doar 10-11%. Impactul bugetar va fi de 15 miliarde lei.

„Am ajuns la o concluzie că se face o anvelopă de 15 miliarde lei. La fel ca şi atunci când am intrat la guvernare, o să venim cu un pachet social, cu un pachet economic foarte clar pe anul viitor şi noi nu vorbim aici numai de pensii. (...)Primul lucru pe care am dorit să-l facem a fost să închidem energia, am închis, s-a închis în seara aceasta, am înţeles, rectificarea. Pe urmă, în acest moment construim bugetul pe anul viitor. Am ajuns de acord ca anvelopa pentru pensii este de 15%, respectiv minimum 15 miliarde lei. Din acestea, o sumă pe care o să o convenim în coaliţie va merge pe mărirea punctului de pensie, pentru că nu e voie să măreşti diferenţiat - am văzut ştiri că Ciucă îl contrazice pe Ciolacu, nu, domnule, vorbim aceeaşi limbă - şi o sumă care va veni one off pentru cei cu venituri mici astfel încât aceste decalaje, pe o perioadă clară, până când va veni legea pensiilor, să încercăm să le echilibrăm", a explicat Ciolacu, la România Tv.

Liderul de la Palatul Victoria a mai spus că trebuie să se stabilească în coaliţie pragurile şi sumele în acest sens.

„Puteţi să mă întrebaţi de zece ori, în acest moment, eu am socotelile mele, aştept să le văd şi pe ale domnului prim-ministru şi pe ale domnului Kelemen Hunor şi împreună să convenim aceste praguri şi ce sume şi cu ce frecvenţă vor fi atribuite aceste sume. Eu am vorbit de un principiu. Şi în acest moment, după declaraţia prim-ministrului, este evident că împreună gândim la fel în ceea ce priveşte această abordare a distribuţiilor acestei anvelope de 15 miliarde. Nu este în acest moment o decizie finală. Va fi foarte curând. Bugetul va trece până pe 17 decembrie. (...) Trebuie să fim predictibili, sustenabili şi precauţi", a adăugat Marcel Ciolacu.

Șeful Guvernului a mai anunţat că miercuri va fi o întâlnire în care se va hotărî mărirea salariului minim la 3.000 lei.

PSD voia venituri diferențiate

Inițial, PSD a promovat intens ideea că pensiile vor fi mărite cu 10% sau 11%, acestea fiind calculele rezultate în urma colaborării între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor Publice, amândouă având ca titulari de portofoliu reprezentanți ai PSD. Încă de la începutul lunii septembrie au fost anunțate aceste procente.

Apoi, liberalii au plusat. Inițial, Ciucă a fost rezervat, pentru ca mai apoi, după o iintervenție publică a lui Klaus Iohannis, în care a subliniat că trebuie găsită o soluție pentru a fi o creștere apropiată de rata inflației, PNL și premierul să promoveze intens ideea măririi cu minimum 15%. Prin urmare, ministrul Finanțelor a fost pus să găsească soluții, astfel încât să poate fi făcute primele analize cu o creștere de 15%.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, într-o săptămână ar urma să fie gata prima schiță a bugetului.