Cine e Sorin Constantinescu, persoana despre care se prespunune că s-ar fi referit Ciolacu în momentul în care a vorbit de santaj al industriei de jocuri de noroc

Sorin Constantinescu, fost consilier când premier era Orban și expert în zona de jocuri de noroc, e persoana despre care se crede că a vorbit premierul Ciolacu, când ar fi vorbit de șantaj din partea industriei păcănelelor. În replică, Sorin Constantinescu a amenințat că îl va da în judecată.

„E unul, Sorin, e una, Odeta, care ne tot caută prin interpuşi şi nu ştiu cum să mai ajungă la noi, să nu cumva să facem ordine, iar serverele acestor jocuri de noroc să fie în instituția Jocurilor de Noroc din România și nu în alte țări sau prin offshore-uri”, a spus Ciolacu la Hunedoara, pe 29 septembrie.

Imediat, în spațiul public și în zona politică au apărut informații că persoana la care Marcel Ciolacu făcea referire era Sorin Constantinescu.

Sorin Constantinescu are o carieră de aproape trei decenii în sectorul jocurilor de noroc. Sorin Constantinescu a înființat, în 2007, Gaming Consulting, societate a pieței de consultanță în domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, în 2011 a devenit directorul general al PokerFest Romania, organizator festivaluri de poker din Europa de Est. Între 2012 si 2013, Constantinescu a ocupat funcția de consilier al Directorului General din cadrul Companiei Nationale Loteria Română.

A fost președinte al Asociației Organizatorilor de Cazinouri din România. În ianuarie 2020 a fost numit consilier guvernamental în echipa Orban. La acea vreme, ZiuaNews scria că „principala beneficiară a acţiunilor lui Constantinescu este gruparea infracţională mentionata. Direct sau prin interpuși, acesta controlează cazinourile PLATINUM şi MARRIOTT din Bucureşti, dar şi platforma de jocuri de noroc on-line NET BET deţinută (în acte) de israeliano-georgian Amiran Dzanashvili. Prin prisma relaţiilor de care dispune, acesta informează gruparea despre eventualele acţiuni de control ale autorităţilor statului asupra cazinourilor menţionate”.

După aproape șase luni, Constantinescu și-a dat demisia. Plecarea venea într-o perioadă în care erau controverse legate de faptul că lăcașele de cult erau închise, în timp ce sălile de păcănele rămăseseră deschise.

Imediat după ce premierul a vorbit de „Sorin” și „Odeta”, care ar încerca să pună presiuni pe Guvern, Constantinescu a reacționat. „Nu pot să îl dau în judecată, pentru că nu mi-a spus numele întreg. Poate s-a referit la Sorin Grindeanu, care și-a pus un vicepreședinte la ONJN. În momentul în care Marcel Ciolacu îmi va spune numele întreg, îl voi da în judecată (...) Niciodată n-am încercat să intru prin interpuși, nu sunt genul să caut interpuși, n-am căutat niciodată interpuși. Când am vrut să vorbesc cu cineva, am vorbit. Dar măsurile fiscale propuse sunt stupide și nu pot fi aplicate. Îmi închid absolut toate conturile, n-o să mai auziți de Sorin Constantinescu niciodată, dacă Ciolacu poate să demonstreze vreodată că am încercat eu să intru la el prin interpuși”, a punctat fostul consilier guvernamental.

Delimitare de fostul consilier guvernamental

În urma disputei publice, Exprogame – Patronatul Organizatorilor, Producătorilor și Exploatatorilor de jocuri de noroc și AOPJNR - Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc, „în calitate de asociații de reprezentare profesională a sectorului de jocuri de noroc tradiționale, ne delimităm cu vehemență de declarațiile întreprinse în ultimele zile de domnul Sorin Constantinescu. Erijându-se în reprezentant al industriei de jocuri de noroc, acesta a angajat o aiuritoare dispută publică cu domnul Marcel Ciolacu, Prim ministru al României. Cele susținute de domnul Constantinescu au luat în multe zone nuanța unor derapaje neprincipiale, de atac la persoană, care nu au nimic în comun cu dialogul oficial și cu reprezentarea profesională.”

„Prin urmare, ne vedem nevoiți să clarificăm faptul că Sorin Constantinescu nu este un reprezentant legitim al sectorului de slot-machine tradiționale, denumit în mod popular și cu termenul de "păcănele", iar asocierea persoanei sale cu reprezentarea acestui domeniu nu are nicio fundamentare! Sorin Constantinescu este asimilat în prezent drept un consultant apropiat marilor companii de jocuri de noroc la distanță (online). Prin urmare, declarațiile dânsului trebuie înțelese atât de mass media, cât și de instituțiile statului român drept considerații ale unei persoane care caută să-și promoveze o imagine publică personală, care a avut și poate că încă mai are anumite interese de nivel personal în domeniul jocurilor de noroc online, dar contrare celor din domeniul de slot-machine tradiționale, pe care nu este abilitat să îl reprezinte. Remarcăm cu surpindere faptul că prin această comunicare publică neprincipială domnul Constantinescu a subminat dialogulul oficial pe care l-am revendicat permanent prin adresele depuse în ultima perioadă în atenția actualei guvernanțe, referitoare la proiectul de ordonanță care vizează sectorul nostru, ducându-l, iată, spre un desuet conflict cu premierul”.

Cine ar fi Odeta

O a doua persoană la care a făcut aluzie Marcel Ciolacu este „Odeta”. Din industria de jocuri de noroc, cel mai cunoscut nume este Odeta Nestor, fosta președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, acum șefă la Asociația Organizatorilor de Jocuri de Moroc la Distanță.

„Atât asociația pe care o reprezint, Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), cât și eu personal, nu avem nicio legătură cu un presupus șantaj la adresa Cabinetului Marcel Ciolacu și nici nu avem cunoștință de așa ceva. NU am recurs și NU vom recurge niciodată la acte ilegale pentru a ne susține opiniile cu privire la reglementările legale. De altfel, va rugăm să observați că domnul Prim-Ministru Marcel Ciolacu a făcut declarațiile referitore la șantaj la Timișoara, pe marginea unei discuții despre un proiect de lege referitor la jocurile de noroc tradiționale (pacanele). În aceast intervenție nu a fost menționat numele meu și nici nu avea cum, de vreme ce acel proiect nu se referă la jocurile de noroc online”, se arată în mesajul transmis de președinta AOJND.