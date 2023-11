Cine e în spatele mitingurilor pro-Palestina, unde au fost auzite inclusiv scandări antisemite

Organizarea ultimelor manifestații pentru susținerea Palestinei, unde au putut fi auzite și scandări considerate antisemite, au fost legate de grupul informal „Solidaritate România Palestina”, loc unde lider este o persoană numită Cristian Popescu, foarte vocal la ultimele mitinguri.

În țara noastră, principalul organziator al protestelor pro-Palestina este un român, care nu are membri ai familiei în Fâșia Gaza sau alte teritorii palestiniene, și care de-a lungul s-a agățat de cauza palestiniană, pentru a fi vocal, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Conform informațiilor, Cristian Popescu a început să fie vocal pe cauza palestiniană din 2016, de când a început să organizeze și proteste cu câțiva oameni.

Acesta este și liderul grupului informal „Solidaritate România-Palestina”, foarte prezent pe Facebook și care a obținut și autorizațiile pentru unele mitinguri (în documentele publicate fiind ștearsă o parte a numelui, dar lăsată ultima parte, adică prenumele Cristian). Potrivit informațiilor „Adevărul”, Cristian Popescu este principalul „agitator” la mesajele politice controversate, care ar putea fi sub incidentța Legii 157/2018 privind prevenirea și combaterea antisemitismului, însă nu la fel de activ este în sprijinul persoanelor repatriate, prin susținere de orice fel.

De altfel, pe site-ul dat pe Facebook drept pagină a grupului informal „Solidaritate România-Palestina” numele lui Cristian Popescu apare indicat drept omul către care sunt făcute donațiile sau eventualele sponsorizări. Mai precis, e direct el indicat cu nume și prenume și contul său bancar, nu precizată vreo asociație sau altă formă juridică de organizare.

Declarația considerată antisemită

Pe pagina de Facebook Solidaritate România-Palestina pot fi văzute numeroase ieșiri la limita legii, date fiind scandările și mesajele.

Ultimul mesaj este : „De la râu până la mare Palestina liberă de ocupație și apartheid, un stat multicultural și multietnic cu drepturi egale pentru toți cetățenii săi!”. „De la râu până la mare” este unul din cele mai controversate sloganuri. The New York Times precizează că ”este vorba despre un apel la distrugerea Israelului și pe care Liga Anti-Defăimare îl consideră antisemit”.

Pentru publicația americană Business Insider, „sloganul a fost într-adevăr inițial un apel pentru dezmembrarea Israelului ca stat evreu”, deoarece Organizația pentru Eliberarea Palestinei dorea un singur stat.

Acest slogan a putut fi auzit atât la manifestațiile din Occident, dar și la cele de la București. Potrivit G4Media, la mitingul din 18 octombrie, „protestatarii pro-Palestina au scandat pe străzile din București un slogan revendicat de teroriștii Hamas, care neagă existența Israelului, la marșul care a avut loc sâmbătă, în Piața Universității (...) ”From the river to the sea, Palestine will be free””.

Grupul are și mesaje anti presă, nu doar împotriva Israelului și a instituțiilor statului român. Pe pagina de Facebook au fost luați la țintă și jurnaliștii din prime time, de la televiziune: „Pe noi ne-ați dus la secție și ne-ați înaintat dosare către procuratură. Cu Prelipceanu, Esca și Gâdea ce faceți?”.

În conflict cu autoritățile

În prezent, între Solidaritate România Palestina, reprezentată de Cristian Popescu, și instituțiile statului e o întreagă dispută, după ce aceștia s-au declarat nemulțumiți de modul cum s-au comportat autoritățile la mitinguri.

„Bun, deci: o primă sesizare privind abuzurile polițienești săvârșite în timpul mitingurilor de solidaritate cu poporul palestinian și poliția politică efectuată după desfășurarea lor a fost confirmată de primire de către Guvernul României și trimisă către Ministerul Afacerilor Interne, Romania și... MAE (...) Până atunci, dacă la manifestările de susținere pentru poporul palestinian ați fost intimidați în vreun fel sau ați fost supuși vreunui abuz, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu descrierea datei, locului și modului în care instituțiile de forță v-au încălcat drepturile”, arată într-o postare pe Facebook.

Însă sesizarea autorităților a avut loc inclusiv pentru sloganurile strigate în timpul manifestațiilor, potrivit informațiilor „Adevărul”, ceea ce pe pagina „Solidaritate România Palestina” nu e menționat.