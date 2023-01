Ce spun Orban şi Ciucă, care conduceau Guvernul şi MApN la începutul pandemiei, despre ancheta Piţurcă-Romarm

Ludovic Orban şi Nicolae Ciucă, premier şi ministru al Apărării la începutul pandemiei de COVID, susţin că nu aveau cunoştinţă despre presupusele achiziţii frauduloase de la Romarm, care acum fac subiectul unei anchete a DNA, în care au fost reţinuţi Victor Piţurcă şi Gabriel Ţuţu.

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat luni, întrebat cu privire la reţinerea de către procurorii DNA a fostului selecţioner Victor Piţurcă şi a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, că a solicitat instituţiilor să pună la dispoziţie toate documentele pentru derularea cercetării penale, astfel încât "cei responsabili şi cei care încalcă legea să plătească".

"În această perioadă am reuşit doar să citesc informaţia din presă şi am discutat la nivelul instituţiilor, cerându-le să pună la dispoziţie toate documentele necesare pentru derularea cercetării penale, astfel încât cei responsabili şi toţi cei care încalcă legea să plătească", a afirmat Ciucă după şedinţa grupurilor parlamentare ale PNL, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a avut semnale, în perioada în care a fost ministru al Apărării, cu privire la acordarea unor contracte de genul celor care fac subiectul anchetei DNA, premierul Nicolae Ciucă a negat.

Orban, fost premier: Nu ştiu nimic

Întrebat despre acest subiect, Ludovic Orban a spus: "Nu ştiu nimic, eu nu am mai comunicat cu Victor Piţurcă de ani de zile, în perioada guvernării chiar n-am avut nicio comunicare. Dacă a distribuit măşti neconforme în spitale ale Ministerului Apărării, aici ar trebui să răspundă ministrul Apărării, cei care s-au ocupat de managementul unităţilor sanitare din zona Ministerului Apărării şi managerii unităţii spitaliceşti. Trebuie văzut exact despre ce contract este vorba", potrivit Agerpres.

Fostul premier susţine că cine a profitat de pandemie încălcând legea trebuie pedepsit.

"În ceea ce mă priveşte pe mine, eu nu am ştiinţă. Eu am spus foarte clar pe acest subiect: oricine a încălcat legea, oricine a încercat să profite de pandemie astfel încât să obţină câştiguri ilegale sau nu a distribuit măşti în conformitate cu standardele de calitate trebuie să fie anchetat şi pedepsit, dacă a încălcat legea. Nu am absolut nicio legătură cu subiectul. (...) Victor Piţurcă a participat doar la manifestarea de la lansarea candidaturii mele la Primăria Capitalei în 2008. Eu v-am spus că din 2018 nu am comunicat cu domnul Piţurcă".

Anchetă DNA la Romarm

Fiul lui Victor Pițurcă; Alexandru Piţurcă, este cercetat de DNA alături de tatăl lui şi de şeful Romarm, Gabriel Ţuţu, ultimii doi fiind reţinuţi pentru 24 de ore.

Alexandru Pițurcă este cel care deține firma implicată în achiziția de către Romarm, companie a statului, de utilaje neconforme pentru producerea măştilor de protecţie în pandemie, însă, potrivit surselor Adevărul, cel care ar fi gestionat obținerea contractului cu statul ar fi fost tatăl lui, Victor Pițurcă.

Aceştia au fost chemaţi marţi dimineaţa la DNA.

Luni, Victor Pițurcă și Gabriel Țuțu au fost reținuți pentru 24 de ore, însă procurorii nu au anunțat, până la ora transmiterii știrii, dacă vor cere arestarea lor preventivă. Ordonanțele de reținere ar urma să expire la ora 10.30.

Fostul selecţioner al naţionalei României este acuzat de DNA de cumpărare de influenţă, în timp ce directorul Romarm este cercetat pentru abuz în serviciu, trafic de influenţă şi fals intelectual.

Acuzațiile DNA

"Pe fondul pandemiei generate de virusul COVID – 19, în perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, suspectul Țuțu Gabriel, în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte și o societate controlată de cealaltă persoană cercetată în prezenta cauză (n.r. Victor Piţurcă), în condiții dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziție publică (ce vizau cumpărarea a șapte utilaje neconforme de producere a măștilor de protecție). Prin demersurile menționate mai sus, CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de 8.647.584 lei, reprezentând contravaloarea utilajelor menționate mai sus, valoarea materiei prime și ulterior contravaloarea unor piese și servicii conexe (în afara contractului)", a transmis DNA luni.

Totodată, procurorii spun că în intervalul martie -aprilie 2020, şeful Romarm ar fi cerut , printre altele, de la reprezentanții societăților implicate în achizițiile de mai sus introducerea într-un circuit comercial de livrare măști de protecție neconforme către Ministerul Apărării Naționale (MApN) a unui prieten de-al său, fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare produse de protecție și efectuarea unor plăți către acesta, (40% din cota de profit rezultată) sub aparența unui contract de consultanță.

"În schimbul acestor „servicii” suspectul Țuțu Gabriel ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul M.Ap.N. și că îi va determina pe aceștia să încredințeze direct și fără proceduri publice contractele de furnizare dar și să efectueze recepția fără problemă a produselor respective și să achite la timp facturile emise în acest sens. În contextul menționat mai sus, suspectul Țuțu Gabriel ar fi primit printr-un intermediar suma de 50.000 lei", mai spun anchetatorii.