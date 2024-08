Carmen Dan acuză „statul subteran” că a fabricat dosarul penal care o vizează pe sora ei: „Doamna ministru, nu te gândi să candidezi!”

Fostul ministru de Interne Carmen Dan a acuzat, vineri, "statul subteran" că a "instrumentat" dosarul penal care o vizează pe sora ei vitregă pentru a o împiedica să candideze la președinție.

"Nu intenționez să candidez la Președinția României, nu am anunțat acestă intenție, nu am dat de înțeles în niciun context că aș lua în calcul această candidatură. În întâlnirile avute în ultimul timp cu oameni importanți, nu am discutat despre acest lucru. Declarațiile mele publice din ultima vreme s-au referit la dezamăgirile politice avute în timp, deziluzia majoră fiind cazul Dragnea, deziluzie care subliniază clar faptul că în politica românească camaradul de drum, aliatul, omul în care ai crezut, crezi și îl susții, se poate dovedi oricând că este un trădător, un mincinos și un agent al statului subteran", a scris fostul ministru de Interne pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a vorbit despre dosarul penal care o vizează pe sora ei vitregă și a acuzat că acesta ar fi fost fabricat special să o împiedice să candideze.

"Dosarul penal care o implică pe sora mea vitregă, mă îndeamnă să cred că cineva din statul subteran îmi trimite un mesaj: «doamna Ministru, nu te gândi să candidezi!»

Văd și aud în media, inclusiv la TV, că acest dosar este instrumentat de mai mult timp «fără să i se dea niciun fel de importanță» și că este promovat în mod din ce în ce mai agresiv de niște organe, reactualizat, reîncălzit, exact acum în perioada de depunere a candidaturilor la Președinție", a mai scris Carmen Dan.

"În concluzie, pentru cei avizați și pentru reprezentanții statului subteran, am următorul mesaj: deși nu am avut și nu am o relație specială cu sora mea vitregă, (fapt pe care sunt sigură că îl cunoașteți de altfel), din acest moment, eu, oamenii mei, avocații mei, o vom susține în procedurile legale", a concluzionat aceasta.

De ce este acuzată sora fostului ministru

La data de 25 aprilie 2024, polițiști din cadrul Secției 16 Poliție au fost sesizați de către o persoană, cu privire la faptul că, ar fi fost înșelată de către o femeie, cu privire la achiziționarea unei locuințe, achitând 8.000 de euro, suma ce reprezenta avansul pentru apartamentul respectiv., potrivit Știripesurse.ro.

Pe 8 august, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliră și două mandate de aducere, în Municipiul București și în Municipiul Brașov. În urma perchzițiilor, Simona Cristina Stan, sora fostlui ministru, și o fostă avocată, Irina Teodorescu, acuzată că ar fi păcălit-o pe afacerista Anastasia Soare, au fost reținute.

Ulterior, după audieri, sora lui Carmen Dan a fost eliberată și va fi cercetată în libertate, iar fosta avocată a primit control judiciar.