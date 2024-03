Care este profilul „politicianului TikTok“, rețeaua de socializare preferată a tinerilor ANALIZǍ

Politicienii şi partidele noi din România încearcǎ sǎ atragǎ electorat tânǎr cu ajutorul rețelelor de socializare, TikTok fiind una dintre platformele tot mai utilizate de românii care au sub 35 de ani.

Un sondaj IRES, realizat la comanda inițiativelor civice „Tinerii Votează” și „Politică la Minut”, aratǎ cǎ 42% dintre tineri îşi iau informațiile de pe rețelele de socializare, una dintre ele fiind TikTok, potrivit informațiilor „Adevǎrul“. În condițiile în care plaforma a cunoscut o evoluție fulminantǎ în ultimii ani în România, ajungând la 7,4 milioane de utilizatori, conform datelor din 2023, politicienii încearcǎ sǎ atragǎ voturi şi de aici.

Simion, Şoşoacǎ şi USR

Din rândul Opoziției, şeful AUR, George Simion, este unul dintre cei mai populari lideri politici pe TikTok, unde are peste 413.000 de urmăritori și 6,2 milioane de aprecieri. Ca popularitate pe rețeaua de socializare este urmat de senatoarea Diana Șoșoacă, care are peste 276.000 de urmăritori și un milion de aprecieri.

USR are peste 61.000 de urmăritori și 1,6 milioane de aprecieri. Aici, Uniunea Salvați România distribuie mesaje înregistrate de membrii partidului în care se adresează direct alegătorilor. Şeful partidului, Cătălin Drulă, are până acum 3.138 de urmăritori și 35.000 de aprecieri. Unul dintre cei mai populari politicieni pe TikTok este însă europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a anunțat că va candida ca independent pentru un nou mandat, în urma unui scandal cu conducerea USR. Are 442.000 de urmăritori și 10,8 milioane de aprecieri.

Mesajele transmise de membrii Opoziției din rândul AUR și USR sunt caracterizate majoritar de critici la adresa guvernanților.

PSD şi PNL, prezențǎ slabǎ pe TikTok

Dacǎ ne uitǎm spre partidele vechi, aflate acum la Putere, PNL este aproape inexistent pe aceastǎ platformǎ, nici formațiunea, dar nici preşedintele ei neavând conturi. La PSD, lucrurile stau mai bine: 15.770 de urmǎritori şi peste 345.000 de aprecieri se regǎsesc pe contul partidului, unde sunt distribuite montaje din interviuri cu reprezentanți formațiunii, postări care au doar câteva reacții. Marcel Ciolacu are o pagină cu 1.650 de urmăritori și 2.692 de aprecieri.

Facebook, preferat de partidele vechi

Partidele consacrate sunt mai active pe Facebook, având aici canale oficiale de comunicare, unde sunt transmise atât mesaje, cât și conferințe de presă. PNL are 476.000 de urmăritori, iar Nicolae Ciucă, 63.000. PSD are 195.000 de urmăritori, iar premierul Marcel Ciolacu este urmǎrit de 216.000 de conturi, fiind unul dintre liderii politici cei mai populari pe Facebook.

Din Opoziție, pagina oficială a USR are 289.000 de urmăritori, în timp ce liderul de partid, Cătălin Drulă, are 96.000 de urmăritori. George Simion este cel mai urmărit lider de partid cu 1,3 milioane de urmăritori, iar pagina AUR are 178.000 de urmăritori.

De ce nu sunt partidele mari vizibile pe TikTok

Analistul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru „Adevărul” că platforma TikTok nu face parte din lista obișnuită a canalelor folosite până acum pentru comunicarea politică, unul dintre motive fiind incapacitatea politicienilor de a comunica natural.

„TikTok este o platformă extrem de reală, adică scoate un conținut extrem de real în fața utilizatorului. Politicianul de cele mai multe ori este un construct artificial făcut de către consilieri, de către echipa din jurul său. De cele mai multe ori, mai tot ce spune sau face un politician este gândit, făurit ș.a.m.d. Dacă în această rețetă nu intră și niște calități foarte bune de comunicator ale politicianului, de cele mai multe ori există o problemă de credibilitate a mesajului. Astăzi, în fruntea statului, în fruntea partidelor politice, avem politicieni fără prea mari veleități comunicaționale. În consecință, este foarte greu să adaptezi comunicarea lor pentru o platformă atât de reală, plină de viață cum este TikTok”, a afirmat Zǎbavǎ.

Totodată, analistul politic a punctat că în ultimii ani internetul a contat din ce în ce mai mult cu fiecare campanie electorală, arătând că apariția platformei TikTok este principala modificare față de anii anteriori. „Cred că prin influența sa, TikTok va face ca rolul internetului în campanii să fie unul și mai important”, a conchis analistul, subliniind însă cǎ platforma nu permite promovarea plătită.

La rândul său, sociologul Alfred Bulai a explicat că AUR a reușit să intre în politică prin online, subliniind că „este un partid care funcționează altfel. Nu au rețele (n. r. – organizații județene), acum s-ar putea să aibă și ei niște rețele”. Sociologul menționeazǎ cǎ mediul online este instabil şi nu se adreseazǎ tuturor categoriilor de vârstǎ.

Analistul Radu Delicote a atras atenția însǎ asupra necesitǎții unei mai bune reglementari a conținutului online.

„Astăzi, dacă vrei să comunici pe social-media ceva constructiv nu ai cum. Din cauza construcției algoritmice de așa natură”, a explicat Delicote.

Specialistul a arătat că mediul online este unul acid: „Cu cât reușești să fii mai țâfnos, mai acid, nu neapărat critic, cu un volum mai ridicat auditiv, sau cu cât reușești să postezi imagini mai puternice emoţional, cu atât ajungi să fii mai viral”.