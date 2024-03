AUR ia în calcul mai mulți candidați pentru București, deși are deja unul oficial. Ce spune Simion despre Cozmin Gușă și Piedone

Președintele AUR, George Simion, a explicat în cadrul unui interviu pentru Realitatea că partidul pe care îl conduce măsoară în sondaje mai mulți candidați pentru Primăria Capitalei. Anunțul vine în contextul în care formațiunea și-a anunțat dejua candidatul oficial.

„AUR are un sondaj cu 20-25% cu Mihai Enache, dacă Piedone nu candidează (…) Am lansat o cercetare sociologică (…) Cozmin Gușă este o personalitate suveranistă pe care o vom sonda (pentru Primăria București, n.red.). Nu mai face politică, dar îmi rezerv dreptul ăsta să sondez pe toată lumea (…) A spus că nu mai face politică și să așteptăm rezultatele acestui sondaj. Așa am făcut și cu Florin Călinescu, Petrișor Peiu și cu Mihai Neamțu”, a spus liderul AUR în cadrul unei emisiuni difuzate de Realitatea, potrivit G4media.

Afirmațiile liderului de partid au fost urmate de precizările lui Cozmin Gușă, care a arătat că ia în calcul propunerea, exprimând faptul că actualul lider de partid îi amintește de trecutul său.

„Așa cum vă spuneam, o să-i dau un răspuns în câteva zile la solicitarea sa, timp în care am fost de acord ca el să măsoare potențialul meu electoral printre al celorlalți candidați antisistem, iar eu mă voi gândi oricum la o strategie ce să fie de folos suveranismului, unui curent conservator pe care sper să-l putem impune în societatea românească și cu ocazia alegerilor din București”, a explicat Cozmin Gusă într-un editorial la GoldFM.

Simion a făcut referire și la actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, întrebând retoric moderatoarea: „Dacă vă spun că va susține candidatul AUR mă credeți?”

Primarul din Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, a subliniat însă într-o postare pe Facebook că nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei.

Totodată, AUR a lansat un apel la dialog, chemând toate partidele politice la discuții, indiferent de ideologie, „pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru alegerile locale”.

„Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cheamă în această seară, de la ora 19:00, la sediul AUR, la dialog toate forțele politice, indiferent de ideologie, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru alegerile locale, pentru Primăria București, primăriile de sectoare și municipii, președinții de Consilii Județene, astfel încât să ducem împreună o luptă comună împotriva Partidului Comasat Român PSD-PNL”, arată anunțul partidului.

Cum arată sondajele

Un sondaj realizat de Avangarde la comanda Digi24 arată că actualul primar de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, ar câștiga Primăria Capitalei cu 44% din voturi, fiind urmat de Nicușor Dan, cu 27%, și de Cătălin Cîrstoiu, cu 16%.

O altǎ cercetare sociologicǎ, realizatǎ de Sociopol la comanda PSD-PNL, arată că Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unitǎ (USR, PMP și Forța Dreptei), ar câștiga un nou mandat cu un procent de 34%. Candidatul PSD-PNL, Cătălin Cîrstoiu, este plasat pe cel de-al treilea loc în intenția de vot, cu 26%, după Cristian Popescu Piedone, care se situeazǎ la 30%.

Mihai Enache, candidatul AUR, este plasat pe locul patru în sondajul care îl scoate învingător pe actualul primar, având 6% din intenția de vot, în timp ce cealaltǎ cercetare îl plaseazǎ la 10%.

În cazul în care Piedone nu ar candida la Primăria Capitalei, 41% dintre votanții săi au afirmat că votul ar merge către Nicușor Dan, potrivit cercetǎrii realizate de Avangarde. Alți 29% au răspuns că l-ar vota pe Cătălin Cîrstoiu.