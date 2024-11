Candidatul la președinție care este obligat să șteargă toate materialele de promovare online. „Le este frică de noi. Am reușit ceva incredibil”

Un candidat independent este obligat de Biroul Electoral Central să șteargă de pe internet toate materialele de promovare electorală. Este o decizie fără precedent a BEC.

Biroul Electoral Central (BEC) a admis o contestație privind materialele de propagandă online ale lui Călin Georgescu, în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. Drept urmare, toate materialele pe care candidatul le-a difuzat online în campania electorală trebuie eliminate.

Mai exact, BEC a stabilit că materialele de propagandă electorală, inclusiv cele distribuite online, trebuie să respecte normele stabilite de Legea nr. 334/2006 și de Ghidul finanțării campaniei electorale, care impun imprimarea codului unic de identificare.

Conform legislației, orice material de promovare, indiferent dacă este în format online sau fizic, trebuie să aibă acest cod, să conțină numele candidatului și detalii despre producător.

Este vorba despre materiale promovate pe rețelele sociale de pe mai multe conturi care îl susțineau pe Călin Georgescu.

Deși nu are un partid, Călin Georgescu a urcat în sondaje și a ajuns la scoruri de 4-7%. El a avut și o o reacție, după decizia BEC.

„Azi am primit o informare de la Biroul Electoral Central prin care ni se interzice, conform deciziei BEC, să mai publicăm orice pe social media, respectiv pe Facebook, TikTok, Instagram și Youtube, orice fel de video legal de Călin Georgescu, orice fel de postare legată de Călin Georgescu. Suntem în cel mai bun moment. Am reușit imposibilul. Asta e dovada lui Dumnezeu. Lor le este frică de noi. Am reușit ceva incredibil”, a transmis Călin Georgescu într-o înregistrare publicată pe TikTok.

Călin Georgescu a apărut pe mai multe liste neoficiale de potențiali premieri de-a lungul timpului, cea mai recentă fiind în 2020, când era propunerea AUR pentru acest post, partid al cărui membru era.

Călin Georgescu a stârnit reacții puternice prin pozițiile sale față de geopolitica internațională și istoria României. Una dintre cele mai controversate teme a fost relația sa cu Rusia, în contextul conflictului din Ucraina.