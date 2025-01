Călin Georgescu susține că a fost invitat la învestirea lui Donald Trump, dar a refuzat: „Nu am de ce să mă duc”

Călin Georgescu a declarat că a primit invitația la învestirea lui Donald Trump, dar a ales să o refuze, afirmând că nu are niciun motiv să participe și că reprezentația României trebuie să fie făcută cu demnitate.

Călin Georgescu a susținut luni seară la Realitatea Plus că a fost invitat să participe la ceremonia de învestire a președintelui ales al SUA, Donald Trump, dar a ales să refuze invitația, conform HotNews.

„Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros. Să ne înțelegem foarte bine. Este problema fiecăruia ce crede. Eu spun doar ce trebuie făcut și în ceea ce cred cu toată ființa mea, și ceea ce crede și poporul român, drept dovadă zecile de mii de oameni în stradă”, a afirmat Georgescu.

Comentariile lui Georgescu vin într-un moment în care Donald Trump, președintele ales al SUA, se pregătește pentru ceremonia de învestire din 20 ianuarie. Programul acestui eveniment include o recepție pe 18 ianuarie, o vizită la Cimitirul Național Arlington și mai multe festivități pe 20 ianuarie, inclusiv depunerea jurământului și semnarea primelor decrete prezidențiale.