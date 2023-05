Budăi anunță că vine luni cu soluția pentru pensiile speciale în fața Coaliției

Ministrul Muncii a declarat, sămbătă, că până luni ar vrea să aibă puse la punct explicațiile privind reforma pensiilor speciale. „Mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le aşternem pe hârtie”, a precizat Budăi.

„Mai am două zile să lucrez la ceea ce am decis cu Comisia Europeană, după care să prezint coaliţiei. Până luni am ambiţia să prezint liderilor coaliţiei tot ceea ce am discutat cu Comisia Europeană şi să închid acest jalon. Nu vreau să mă înec acum la mal, lucrăm în aceste zile. Vom prezenta materialul ca atare decidenţilor din coaliţie”, a spus ministrul Muncii, la Antena 3.

Marius Budăi susține că odată cu scoaterea plafonului de 9,4% din PIB pentru pensii nu s-a solicitat introducerea altui indicator în loc. „Noi am stat şi am discutat acolo despre reforme sănătoase”, a adăugat demnitarul. „Am verificat în statele membre nu există nici într-o legislație națională și nici într-un PNRR acolo nu se vorbește reforma pensiilor, vreau trimitere la vreo plafonare anume, la vreun procent anume”, a mai ținut să precizeze.

Despre pensiile speciale, ministrul Muncii a menţionat că „ceea ce a spus preşedintele PSD a fost că, dacă cu amendamentele ajunse în Parlament şi cu legea adoptată în Parlament, Comisia Europeană va considera în continuare că jalonul este neîndeplinit, atunci aşa este normal, să nu pierdem bani din PNRR şi ultima soluţie, soluţia la îndemână, în calitate de prim-ministru, este asumarea răspunderii”.

Forma de la Senat și amânarea rotativei

„Am aprobat o serie de amendamente la Senat, le-am transmis către Comisia Europeană, s-a acceptat de către Comisie, s-a spus că legea este pe direcţia bună, chiar mai bună decât a fost înainte de Senat, s-au aprobat câteva la Senat. Mai sunt anumite aspecte tehnice sesizate de Comisie pe care acum le aşternem pe hârtie şi cred că vom îndeplini jalonul”, a completat Budăi.

Șeful PSD a susținut într-un mesaj pe Facebook că negocierile pentru viitorul cabinet trebuie suspendate până la rezolvarea reformei pensiilor speciale și a problemelor sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă generală.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a susținut Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook. .

Altfel, șeful PSD a concluzionat că „în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale”, iar „până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată”.

„Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”, a mai susținut Ciolacu.

Și Nicolae Ciucă a precizat că e vizată stabilitatea țării și a guvernării, iar referitor la rotativă, direcția dorită era o tranziție fără renegocierea protocolului.