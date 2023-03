Bode: PNL are 22-24% în sondaje. E un suport solid pentru ceea ce ne propunem să realizăm în 2024

Secretarul general al PNL a făcut declarația vineri, la Congresul Organizației Femeilor Liberale, fiind de părere că este un scor bun, date fiind crizele cu care s-a confruntat guvernarea.

Secretarul general al PNL a participat la Congresul Extraordinar al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL). „Peste câteva zile, pe 10 aprilie, se împlineşte un an de la ultimul Congres al Partidului Naţional Liberal. A fost un an foarte dificil, în care PNL şi-a dovedit rezistenţa şi capacitatea de a reveni, de a se reface. În absolut toate sondajele de opinie, PNL este consolidat la 22 - 24% din opţiunile românilor. După trei ani şi jumătate de guvernare în care nu am ratat nicio criză, de la criza pandemică la criza de securitate, la criza economică şi criza energetică, peste toate acestea am avut şi un festival al democraţiei. Faptul că, astăzi, PNL este consolidat la peste 23% este un bun suport şi solid pentru ceea ce ne propunem să realizăm în 2024. Suntem pe un drum sigur, care trebuie consolidat. O vom face, cu sprijinul şi implicarea directă a dumneavoastră”, a afirmat Bode.

„Avem mari oportunităţi pe care nu trebuie să le ratăm. Doar împreună vom reuşi să ducem PNL mai aproape de victoriile anului 2024 şi de atingerea obiectivelor de ţară", a completat secretarul general. Potrivit acestuia, OFL este o structură esenţială şi puternică a PNL. „OFL nu este un apendice al PNL", a transmis Lucian Bode.

Implicarea femeilor în politică

Liberalul a afirmat că promovarea de politici publice care să încurajeze implicarea femeilor nu doar în politică, ci în toate domeniile de activitate este un deziderat pe care PNL şi l-a asumat.

„Partidul Naţional Liberal a reuşit să asigure o guvernare puternică şi stabilă, în cel mai greu context de securitate din ultimele decenii. Trebuie spus mai des acest lucru pentru că sunt mulţi factori destabilizatori care încearcă să deturneze sensul şi direcţia guvernării. Indiferent de câte bătălii ducem în interior trebuie să rămânem uniţi, de aceea contăm pe sfatul şi tactul dumneavoastră în conturarea celor mai bune decizii", a susţinut Bode.

La funcţia de preşedinte al OFL candidează Nicoleta Pauliuc - senatoare şi Cristina Trăilă - deputată.

Gorghiu vorbește de curaj politic

Alina Gorghiu, șefa interimară a Senatului, a precizat că trebuie curaj pentru a implementa soluţiile necesare astfel încât să crească reprezentarea femeilor în politică.

„Ştim soluţiile, trebuie curaj! Anul trecut, după 10 ani de negocieri, Parlamentul European a adoptat directiva privind introducerea cotelor de gen la nivelul managementului companiilor listate la bursă: cel puţin 40% din posturile de administrator neexecutiv sau 33% din toate posturile de administrator vor trebui ocupate de membri ai sexului subreprezentat până la sfârşitul lunii iunie 2026. Cum va avea însă Parlamentul României dreptul moral de a adopta o astfel de directivă, prin care se introduc cotele de gen în corporaţii, dacă nu există consensul politic pentru introducerea cotelor electorale de gen? Şi totuşi, dacă nu vom reuşi să votam în Parlament legislaţia pentru cotele electorale de gen, voi propune la Consiliul Naţional să le avem noi, în PNL ... voi depune împreună cu dumneavoastră un amendament la Statut prin care să introducem cote voluntare de gen de minim 30% pe locuri eligibile pentru alegerile parlamentare”, a explicat vicepreşedinta PNL.