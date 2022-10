Bode, despre posibilitatea ca România să nu intre în Schengen: Ar fi de neacceptat

Ministrul Afacerilor Interne susține că scenariul neintrării României în spațiul Schengen „ar fi unul de neacceptat”. Lucian Bode este de părere că România nu mai poate rămâne în afara familiei Schengen începând din ianuarie 2023.

„Nu vreau să mă gândesc la acest scenariu, nu pentru politicieni, ci pentru România ar fi unul de neacceptat. Imaginaţi-vă care sunt costurile pe care România le-a plătit în cei 11 ani de când stă în afara spaţiului Schengen”, a precizat Bode, întrebat în cadrul unei intervenții la Antena3 cine pleacă acasă dacă România ratează intrarea în Schengen, potrivit News.ro.

”Nu cred că România mai poate să rămână în afara familiei Schengen de la 1 ianuarie 2023”, a adăugat ministrul de interne.

Lucian Bode a precizat că în urma vizitei de evaluare a celor 25 de experți din statele membre, România a primit 1- puncte pe cele trei coordonate (cooperare polițienească, protecția frontierelor și returnare).

”Am avut această vizită de evaluare voluntară, în perioada 9 – 12 octombrie în România. Au fost 25 de experţi din statele membre, 10 puncte pe cele trei coordonate, cooperare poliţienească, protecţia frontierelor şi respectiv pe returnare. În cele 10 puncte în care au avut dialog cu structurile MAI, din datele pe care eu le am, discuţiile au fost foarte bune şi eu am sparanţa că rezultatul pe care această echipă de evaluare îl va prezenta pe data de 26 octombrie, în Comisia tehnică, vom avea rezultatul final al acestor evaluări”, a spus Bode.

Ministrul a subliniat importanța deplasării președintelui României, la Consiliul European, în perioada 20-21 octombrie. De asemenea, Bode a precizat că săptămâna viitoare se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu ministrul de interne din Cehia, cel care deține președinția rotativă.

”Eu, duminică şi luni voi fi la Praga, pentru a discuta cu ministrul de Interne ceh, care deţine preşedinţia rotativă, tocmai coordonatele pentru ca la următoarea reuniune JAI, aderarea României la spaţiul Schengen să fie pe agendă” , a precizat Bode, potrivit News.ro.