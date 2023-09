Boc, săgeți către Guvern: Face o greșeală dacă elimină facilitățile pentru IT-iști. Vom plăti pe termen lung

Primarul municipiului Cluj-Napoca susține că e o greșeală decizia Guvernului de a nu mai păstra facilitățile pentru IT-iști, faptul că și aceștia vor plăti impozit pe venit pentru lefurile de peste 10.000 de lei brut.

„Nu sunt mulțumit de conținutul actului în ceea ce privește eliminarea facilităților pentru IT. Este o greșeală, chiar dacă s-a îndulcit documentul și este un plafon până la care nu se elimină aceste facilități. Capacitatea acestui sector de a genera valoare adăugată pentru România nu ar trebui să fie afectată”, a spus Emil Boc la postul de radio Ziua Live, potrivit Cluj24.

Edilul municipiului Cluj Napoca susține că și în perioada în care era premier i-au venit propuneri asemănătoare, dar nle-a acceptat. „În 2010, când situația era mult mai gravă, aceeași propunere am avut-o și eu pe masă și nu am recurs la eliminarea facilităților și s-a dovedit că am avut dreptate. Nu putem fi competitivi cu Franța în agricultură, cu Germania în automotive, dar putem sta la masă prin sectorul de IT și inovare. Acest sector este capabil să dea soluțiile pentru slujbele bine plătite ale viitorului și soluțiile pentru tranziția verde și digitală”, a completat fostul premier.

„Suntem contra curentului. Europa apasă accelerația, noi apăsăm frâna (...) Sper sa se schimbe, pentru că altfel vom plăti pe termen lung”, a mai subliniat Emil Boc.

Salariaţii din construcţii, industria alimentară, sectorul agricol nu vor mai fi exceptaţi de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), reiese din proiectul de lege prin care se schimbă Codul fiscal.

Cum arată noua formă a legii

„Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), până la 31 decembrie 2028 inclusiv, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, al ministrului muncii şi solidarității sociale, al ministrului educației și al ministrului finanțelor. Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.”, este prevederea din proiectul de lege.