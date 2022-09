Banii din „Anghel Saligny”. Baronii locali iau caimacul, liderii mici, lăsați cu mai puține fonduri

Alocarea banilor din Programul „Anghel Saligny” pentru fiecare județ în parte arată diferențe față de promisiunile inițiale, fiind cazuri în care unele sume au fost modificate și cu peste 100 de milioane de lei.

Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila (UDMR), a conturat harta alocării pe județe a banilor din Programul „Anghel Saligny”, fiind repartizați banii pentru obiectivele de investiții din fiecare județ în parte, pe componentele de apă și canalizare, dar și pentru drumuri și poduri. Iar lista finală de investiții arată că liderii cu greutate, care oricum aveau sume mari în dreptul județelor controlate, au primit sumele promise, în timp ce unele județe au fost lăsate cu mai puțini bani.

Cele mai importante județe ca sume sunt Suceava (1,66 miliarde lei, județ controlat de Gheorghe Flutur, șef de CJ și prim-vicepreședinte PNL), Olt (1,60 miliarde lei, județ sub patronajul lui Paul Stănescu, secretar general al PSD). Tot în top mai sunt Argeșul (care are un secretar de stat la Dezvoltare), Teleormanul (de asemenea, cu un secretar de stat la Dezvoltare) și Prahova (aflat sub controlul lui Iulian Dumitrescu, șef de CJ și prim-vicepreședinte al PNL).

Ghinioniștii

Județul cu cea mai mare gaură în bugetul alocat prin „Anghel Saligny” este Brăila. 234 de milioane în minus le-au fost date aleșilor din Brăila, iar problema e cu atât mai mare cu cât județul oricum avea alocată, inițial, suma de 849,5 milioane lei, adică printre cele mai mici, dar acum ajunge la 615,1 milioane, pentru doar 50 de obiective de investiții.

Al doilea județ cu o sumă mult mai mică față de cea promisă este Mehedinți. 191 de milioane are în minus județul din sud-vest, chiar dacă PNL îl are, de exemplu, ca lider, pe Virgil Popescu, ministru al Energiei și coleg de Guvern cu Cseke Attila. Suma promisă inițial era de 1,25 miliarde lei, dar în final a primit doar 1,06 miliarde, pentru 85 de obiective de investiții.

Top trei este completat de județul Bistrița-Năsăud, unde aleșii au fost lăsați cu o sumă redusă cu 158,6 milioane lei. Adică, de la 1,18 miliarde, Bistrița-Năsăud a primit doar 1,02 miliarde lei. Numărul de investiții aprobate a fost de 85. Liderul local al PSD e Radu Moldovan, în prezent nu prea pe val, în timp ce de la liberali oamenii cu influență sunt Ioan Turc (șeful pe județ) și Robert Sighiartău (vicepreședinte național).

Alte județe care sar de 100 de milioane de lei în minus

Din primele județe arse la buzunar nu lipsește nici unul care este dominat de UDMR. Iar ghinionul este în dreptul județului Harghita, lăsat să aibă cu 123 de milioane mai puțin. Și aici, suma alocată inițial era de 1,19 miliarde, dar la etapa bugetării investițiilor a rămas cu 1,07 miliarde, pentru doar 104 obiective. Pe de altă parte, Harghita ridica semne de întrebare, în condițiile în care are doar 67 de unități administrativ-teritoriale, iar populația, cu puțin sub 300.000 de persoane, dar are fonduri mai consistente față de județe cu dublul populației, ca Brașovul sau Constanța.

Clasamentul primelor cinci județe lăsate fără o parte din bani e încheiat de Ialomița, cu 110 milioane în minus. Mai precis, scăderea are loc de la 1,27 miliarde lei la 1,16 miliarde lei. PNL Ialomița e condus de Dragoș Soare, un lider fără prea mari conexiuni la centru, în timp ce la PSD e Marian Pavel, șef de CJ la primul mandat și fost senator, mult timp protejatul lui Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului. Pe lista celor care mai pierd bani mai sunt județe ca Vrancea (96 de milioane de lei), Constanța (79 de milioane de lei), Dolj (66 de milioane de lei în minus), Hunedoara (47 de milioane de lei în minus) și Ilfov (38 de milioane de lei în minus).

Tensiuni mocnite în PNL

În PNL deja sunt nemulțumiri față de alocări. „În PNL este o ură foarte mare la adresa prim-vicepreședinților și a secretarului general. Se uită să își tragă cât mai mult pentru filialele lor. La prim-vicepreședinți e o excepție, Rareș Bogdan, care nu are filială pentru care să facă jocuri”, a precizat unul dintre vicepreședinții PNL, pentru „Adevărul”, sub condiția anonimatului.

Pe de altă parte, au existat inclusiv cazuri de județe care au primit în plus bani. E drept, sume modice față de cele inițiale, dar tot au ieșit cu ceva în plus. Buzăul, deși avea 1,37 miliarde, a mai primit 13 milioane în plus. Însă tot Buzăul are în Ministerul Dezvoltării secretarul de stat responsabil de Programul „Anghel Saligny”, adică pe Marcel Stoica. Tot în plus a mai primit și Caraș-Severinul, dar doar patru milioane.

Campionii la număr de investiții aprobate

Cele mai multe investiții aprobate le are județul Argeș, cu 171 de obiective. PSD Argeș l-a avut o perioadă pe unul dintre oamenii susținuți la centru printre responsabilii de „Anghel Saligny”, însă și liberalii argeșeni sunt conduși de Alina Gorghiu, șefă interimară a Senatului. Pe locul al doilea se află județul Prahova, cu 158 de obiective acceptate pentru finanțare, acolo unde principalul cuvânt de spus îl are Iulian Dumitrescu (PNL, șeful Consiliului Județean). Al treilea județ în acest clasament este Oltul, cu 157 de investiții aprobate. În Olt, PSD are nu mai puțin de 95 de primării, în timp ce PNL ar doar 13. Așadar, grosul banilor e la social-democrați. 148 de investiții sunt planificate și pentru Suceava, județul e controlat fără drept de apel de Gheorghe Flutur (PNL).