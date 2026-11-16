AUR îl pregătește pe Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei. Proaspăt ales președinte al organizației București, promite referendumuri la fiecare șase luni

Europarlamentarul Gheorghe Piperea, ales președinte al organizației București a AUR, spune că decizia partidului reprezintă o confirmare a desemnării sale drept candidat al partidului la Primăria Generală a Capitalei.



Foto: FB Gheorghe Piperea

„Ieri, în sala Rosetti din Palatul Parlamentului, am fost ales preşedinte al Organizaţiei Bucureşti a partidului AUR. Ca o consecinţă, se consolidează prin vot decizia conducerii partidului de a-mi încredinţa sarcina candidaturii la funcţia de Primar General al Capitalei. Este o onoare şi o responsabilitate”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Liderul AUR București susține că marile decizii care privesc Capitala ar trebui luate prin consultarea directă a cetățenilor, prin referendumuri organizate periodic.

„Marile probleme ale Capitalei trebuie decise prin democraţie directă, adică prin referendum, organizat periodic, la fiecare 6 luni”, afirmă acesta.

În opinia sa, „iniţiativa cetăţenească, adică, democraţia participativă, trebuie să fie încurajată şi facilitată, pentru a se transforma în reguli şi cutume”

„Cetăţenii contează, iar nu ONG-urile din complexul industrial al cenzurii sau corporaţiile transnaţionale”, a adăugat liderul AUR București

Gheorghe Piperea a criticat și situația financiară și administrativă a Primăriei Capitalei, apreciind că problemele instituției depășesc aspectele economice.

„Deşi Primăria Generală şi companiile municipale sunt în insolvenţă declarată sau de facto, adevăratul faliment e cel moral”, a susținut liderul AUR București.

Potrivit acestuia, „criza de lichidităţi şi de management eficient păleşte în faţa crizei morale”, iar „este timpul ca acea instituţie să fie reorganizată moral şi curăţită de radicalii pro-europeni şi de elitele vulpi care au infestat-o”.

Amintim că, în octombrie, George Simion, liderul AUR, a anunțat că europarlamentarul este propunerea formațiunii pentru candidatura la funcția de primar general al Capitalei.