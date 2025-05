De la Becali la Rebengiuc: cine a băgat bani în politică. „Domne, nu spune că am dat eu”

În 2024, AUR a adunat din cotizații, împrumuturi și donații aproximativ 17 milioane de lei, mulți dintre cei care au împrumutat partidul ajungând în Parlamentul României sau în PE, potrivit Libertatea. De cealaltă parte, actorul Victor Rebengiuc a mărturisit, pentru HotNews, că este unul dintre cei care au donat bani pentru campania lui Nicuşor Dan la prezidenţiale. Nicușor Dan nu a dorit să dezvăluie numele donatorilor din campaniile sale.

Partidul lui George Simion a strâns din cotizații 2,93 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei a fost încasată în lunile februarie, martie și aprilie, de fiecare dată peste 400.000 de lei, potrivit ultimelor date publicate în Monitorul Oficial, citate de Libertatea.ro.

Ce sume a primit AUR de la viitorii parlamentari

Din împrumuturi, au fost adunate 5,48 milioane de lei. Sumele cele mai mari au fost împrumutate de Nicolae Vlahu, Șerban Dimitrie Sturdza și Laura Gherasim, fiecare câte 650.000 de lei, toți cei trei fiind aleși senator, europarlamentar, respectiv deputat.

O altă sumă importantă, 600.000 de lei, a fost oferită ca împrumut de Cătălin Mihai Ungureanu, iar câte 500.000 de lei au venit de George Adrian Axinia, Florin Eugen Cîrligea și Cristina Mihaela Oancea.

Axinia a obținut un mandat de cinci ani în Parlamentul European. Florin Eugen Cîrligea e acum parlamentar la primul mandat, în timp ce soțul Cristinei Mihaela Oancea, Silviu Oancea, a fost ales deputat AUR de Ialomița.

Cu câte 490.000 de lei au împrutat partidul Nicolae Cosmin Iliușcă și Andrei Cristian Niculae, iar Nicolae Mîndrescu a oferit un împrumut de 450.000 de lei. Cel din urmă a fost ales deputat de Vâlcea.

Bani de la societăți comerciale

De la diverse societăți comerciale, AUR a primit 3,1 milioane de lei, în împrumuturi.

Cu cea mai mare sumă, de 1,6 milioane de lei, a contribuit Phoenix Sam SRL, unde singur acționar este Mircea Ionuț Sandu, iar administrator e Dian Teodora Sandu, arată sursa citată. Mircea Ionuț Sandu a ajuns senator AUR.

Pe locul doi din punct de de vedere al valorii împrumutate (1.000.000 de lei), apare Fizioterapie Anto Medicals SRL, societate unde acționare sunt Mihaela Pintilie (95,24%) și Steluța Gemanaru (4,76%), administrator fiind Mihaela Pintilie.

Bani către AUR au venit și din „proximitatea” lui Gigi Becali, care a obținut un mandat de deputat din partea partidului. FCSB - unde acționari sunt Theodora Mincu-Becali (99,997%) și Constantin Geambazi (0,003%), iar administratorii sunt Iulian Ghiorghișor și Mihai Stoica - a împrumutat AUR cu 500.000 de lei, potrivit sursei citate.

„Pe mine postul ăsta de deputat m-a costat aproape 700.000 de euro. Nu că i-am dat lui bani, dar acolo unde se ducea el la Pechea (unde au fost inundațiile anul trecut) și spunea «nea Gigi, cu Pechea am crescut 5%!»… pe mine m-a costat 700.000 de euro. (..) Și i-am mai dat încă 100.000 de euro împrumut la partid”, a spus, atunci, Becali în martie 2025 la Antena 3 CNN.

Din împrumuturile cu o valoare mai mică de 100 de salarii minime brute pe țară, AUR a strâns 5,33 milioane de lei. AUR a primit de la stat anul trecut o subvenție de 35,7 milioane de lei.

Victor Rebengiuc, printre cei care au donat bani pentru campania lui Nicuşor Dan

De cealaltă parte, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale evitǎ sǎ facă publice datele legate de donațiile pe care le-a primit. Tema a fost abordată și în cadrul dezbaterii de la Euronews, de pe 8 mai, când George Simion a insistat ca Nicuşor Dan să spună numele donatorilor săi, acuzându-l de lipsă de transparenţă. Dan a replicat cǎ datele se aflǎ în posesia instituțiilor statului și cǎ le va face publice după alegeri:„Instituţiile statului român ştiu cine sunt toate aceste persoane şi eu nu vreau să le fac public numele, fiindcă nu vreau să fie atacaţi, cum am fost eu atacat în campania asta. E foarte simplu, datele sunt la instituţiile statului român”.

Totuși, unii dintre donatori au ales sǎ dezvăluie că au contribuit la campanie. Este și cazul actorului Victor Rebengiuc, care în cadrul unui interviu acordat HotNews vineri seară, a mărturisit că a donat bani pentru campania lui Nicuşor Dan.

„ Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat. Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…» Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a declarat Victor Rebengiuc.

După terminarea interviului, el le-a dezvăluit jurnaliştilor şi suma donată. Este vorba de 25.000 de lei (5.000 de euro).

Nicușor Dan promite cǎ va dezvălui numele donatorilor după alegeri

Anterior, înaintea unei dezbateri desfășurate la finele lunii aprilie, Nicușor Dan a spus că a strâns peste 3 milioane lei din donații provenind de la aproximativ 10.000 persoane. Candidatul la prezidențiale a fost criticat pentru că nu a publicat lista completă a celor care au contribuit cu sume mai mari de 5.000 lei, așa cum prevede legea, însă a precizat că donațiile se vor regăsi în următoarea sa declarație de avere.”.

Tot în aprilie, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat DNA în legătură cu campania lui Nicușor Dan. Potrivit raportului, AEP îl acuză pe Nicușor Dan că nu ar fi gestionat corect donațiile primite în perioada de precampanie.