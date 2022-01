Imaginile în care o femeie îşi face un selfie pe capotă în timp ce maşina se scufundă într-un râu au devenit virale VIDEO

Femeia conducea cu viteză pe un râu îngheţat din Ottawa, iar la un moment dat, gheaţa s-a spart şi apa a acoperit extrem de repede maşina.

Cu toate acestea, foarte calmă, şoferiţa s-a urcat pe capota autoturismului şi a decis să-şi facă mai multe poze, potrivit Digi24.

Oamenii care au asistat la moment au sărit în ajutorul tinerei cu frânghii şi caiace, în încercarea de a o aduce în siguranţă la mal.

„Totul a mers perfect. Am urcat-o pe caiac, am tras-o. La scurt timp după ce am tras-o, maşina s-a scufundat complet", a povestit un martor.

Autorităţile au decis ca femeia să fie acuzată de conducere periculoasă a unei maşini.