Visul unui sezon perfect nu s-a împlinit pentru Guardiola. Pariul tactic din finala Ligii Campionilor a eşuat în stilul deja clasic al lui Pep

„Am făcut un sezon excelent. Sunt trist pentru că am pierdut, am avut şi noi ocazii bune. A fost prima noastră finală şi cred că ne-am ridicat la un nivel bun. A fost un meci foarte echilibrat, ne-am ridicat la nivelul unei echipe puternice şi foarte agresive. Sunt trist. Nu am suferit pe faza defensivă, dar am avut probleme la construcţie.





Cred că am fi putut juca şi mai bine, dar s-a văzut că a fost prima noastră finală. Din punct de vedere defensiv cred că am fost destul de solizi. Nu am profitat de ocaziile pe care le-am avut şi Chelsea a câştigat. Acum vreau să plec acasă cu familia mea. Apoi voi reveni la club. Va fi cel mai bun club din lume în următorii ani””, a spus Guardiola după finala pierdută în faţa lui Chelsea, conform Marca.





Chiar dacă a reuşit în acest sezon să ducă echipa pentru prima dată într-o finală de Liga Campionilor, după prăbuşirile aproape inexplicabile în semifinalele competiţiei din sezoanele precedente, Guardiola n-a reuşit să facă pasul decisiv şi să ridice trofeul.





Analiştii sportivi atrag chiar atenţia că sursa problemelor defensive ale echipei din Manchester în finală poate fi găsită în neaşteptată schimbare făcute de tehnicianul spaniol pentru meciul decisiv: absenţa unui mijlocaş la închidere - Fernandinho ori Rodri. Guardiola a preferat o formaţie ultra-ofensivă care a lăsat spaţii largi în apărare pentru viteza contraatacurilor lui Chelsea. Singurul gol al partidei, marcat de Havertz în minutul 42, a venit de altfel în urma unui astfel de contraatac.





Slăbiciunea defensivă nu ar fi contat dacă atacul lui City ar fi livrat, dar Raheem Sterling a fost dominat aproape toată seara de Reece Jams pe flancul stâng al atacului echipei lui Guardiola, iar City a fost departe de maşină de înscris goluri care a câştigat campionatul englez în acest sezon.