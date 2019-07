VIDEO Magie în costum de baie! Cum a celebrat Nadia Comăneci trecerea a 43 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

La 43 de ani distanţă de la celebrul eveniment care a marcat istoria sportului, Nadia le-a făcut fanilor ei un cadou. pe o plajă din California, fosta mare gimnastă a executat un exerciţiu, fiind filmată chiar de fiul ei.

La 58 de ani, pe care îi va împlini în noiembrie, Nadia demosntrează că se ţine foarte bine.

"Here we go....43 years later... and Dylan s handstand photobomb ....July 18 th @montreal1976 first Perfect 10...", a fost mesajul postat de ea pe o reţea socială. ody

