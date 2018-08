VIDEO Jelena Ostapenko recidivează: gest urât al jucătoarei letone

Jelena Ostapenko a câştigat primul set al disputei cu Johanna Konta, scor 7-6, dar le-a pierdut pe următoarele două, 6-1, 6-2 în favoarea jucătoarei britanice.

La finalul jocului, Ostpaenko a refuzat să dea mâna cu arbitrul de scaun al partidei.

Nu e prima oară când letona se remarcă prin gesturi lipsite de fair-play. În trecut, ea a avut atitudini de copil răsfăţat faţă de adversare sau antrenori.

💪Boom! @JohannaKonta comes from a set down to beat #Ostapenko 6-7, 6-1, 6-2 in Montreal! #BackTheBrits 🇬🇧



🎥@WTApic.twitter.com/1ORNem76X1