VIDEO Imagini spectaculoase: Denisa Dragomir a cucerit trei vârfuri de peste 2.500m din Masivul Făgăraş

În dimineaţa zilei de 23 iulie, când condiţiile meteo au dat semne că nu-i vor sta în cale, Denisa Dragomir a pornit de la altitudinea de 1.200m a Piscului Negru, cu obiectivul de a stabili un record personal incredibil: parcurgerea în alergare a traseului de peste 7 ore – care acoperă Vf. Lespezi (2.517m), Cornul Călţunului (2.505m) şi Vf. Negoiu (2.535m) – într-un timp record de sub 2 ore.

Denisa Dragomir - campioană europeană şi medaliată de cinci ori la Campionatul Mondial de Alergare Montană din 2019 - povesteşte că „un astfel de traseu se face, în mod obişnuit, în 7-9 ore de mers, fiind unul foarte dificil şi tehnic. Trebuie să acorzi destul de multă atenţie în două puncte cheie: Vf. Lespezi şi Vf. Cornul Călţunului - o zonă extrem de tehnică - şi apoi coborârii în Căldarea Berbecilor”.

Supranumiţi Alpii Transilvaniei, pentru că aici sunt 8 dintre cele 14 vârfuri de peste 2.500m din România, Munţii Făgăraş oferă un spectacol care îţi taie respiraţia. Cu creste ameţitoare şi circuite glaciare în care s-au format renumitele iezere, secţiunea muntoasă reprezintă arena perfectă pe care natura o oferă celor care vor să-şi înfrunte propriile limite.

Ghidată de motto-ul care-i defineşte viziunea sportivă, „Aleargă pentru visul tău şi transformă fiecare pas într-o nouă aventură", Denisa a ajuns în mai puţin de o oră pe Vârful Lespezi (2.517m), prima oprire. De pe Vârful Lespezi, Denisa a pornit către Cornul Călţunului (2.505m), o destinaţie cu mari provocări din cauza terenului extrem de dificil. „Pe traseu e foarte multă piatră, stâncă pe care trebuie să o escaladezi ca să ajungi pe vârf. Totuşi, chiar dacă am avut tot felul de obstacole, aceasta a fost cea mai spectaculoasă parte a traseului, una care îţi oferă o imagine unică a lacului Călţun”, povesteşte Denisa.

A urmat drumul către al doilea cel mai înalt vârf muntos din România, Negoiu (2.535m). „De pe vârful Cornul Călţunului, am coborât pe sub vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor, o coborâre solicitantă şi abruptă, unde ai nevoie de multă forţă în picioare, epuizantă. La un moment dat, coborârea e şerpuită, o coborâre în cap, aşa cum îi zicem noi, alergătorii montani.”

Din Căldarea Berbecilor urmează o potecă uşor tehnică, cu multe pietre. Apoi vine urcarea spre vârful Negoiu, cu multă rocă, foarte spectaculoasă. „Când am ajuns pe Vârful Negoiu mi-am dat seama că voi reuşi să închei traseul în sub două ore, fiindcă, până aici, am scos un timp de o oră şi 35 de minute, iar până la lacul Călţun, destinaţia finală, mai aveam cam 17 minute. Mi-am zis: Denisa, dacă tragi de tine, urmează coborârea aceea care ţie îţi place, şi sigur vei reuşi să scoţi un timp sub două ore”, îşi aminteşte ea.

Pe malul lacului Călţun, ceasul cronometrului s-a oprit la 1h:52min:1sec. Un record personal, acasă, în Munţii Făgăraş. „Mi-ar plăcea ca, într-o zi, să particip la o competiţie organizată chiar pe traseul acesta pentru că merită din toate punctele de vedere”, a declarat Denisa la finalul provocării.