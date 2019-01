Simona Halep e, cu siguranţă, cel mai bun ambasador pentru sportul românesc la ora actuală. Încă o dovadă în acest sens e că, într-o perioadă în care fotbalul românesc e la pământ, România ajunge în atenţia FIFA tot datorită Simonei Halep!

După ce liderul mondial în tenisul feminin s-a calificat în optimile de la Australian Open, FIFA a postat următorul mesaj pe cotul de Twitter: „Felicitări, Simona Halep pentru calificarea în turul patru de la Australian Open. Recent, ne-a spus că recordul ei de a ţine mingea pe picior e de 89. Ţine mai multe decât tine?“.

Congrats to 🎾@Simona_Halep on reaching the fourth round of the #AusOpen 👏👏



She recently told us her keepy-uppy record is 89 👉 https://t.co/JCJ3Q67j2s



Can she do more than you?pic.twitter.com/4ukIRZsLlz