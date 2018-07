VIDEO Finală fantastică în tenis: două jucătoare de 17 ani au luptat pentru trofeu la Moscova

Olga Danilovici, locul 187 WTA, a ajuns pe tabloul principal ca lucky loser, în vreme ce oponenta ei, Anastasia Potapova, locul 204 WTA, a beneficiat de un wild+card.

A câştigat până la urma Olga Danilovici, după un meci extrem de echilibrat, scor 7-5, 6-7, 6-4. În setul al doilea, sârboaica a ratat o minge de meci, dar a avut puterea să revină în decisiv. după un moment de cădere.

Pentru cele două sportive a fost prima finală în circuitul WTA. Danilovici are în palmares patru titluri ITF, iar Potapova unul.

Câştigătoarea turneului a obţinut 163.265 de dolari şi 280 de puncte, iar învinsa din finală a fost recompensată cu 81.251 de dolari şi 180 de puncte.

Great forehand winner from @danilovic_olga ! #moscowrivercup pic.twitter.com/QsFe3rCiJS

What an incredible shot from @danilovic_olga! 😲 #moscowrivercup pic.twitter.com/OsUy8EckO0