Veşti bune pentru copii şi juniori. Burse lunare pentru sportul de performanţă

Astfel, conform iniţiativei legislative, care a primit 142 de voturi pentru, un vot contra şi 87 de abţineri, fiecare tânăr care practică un sport de performanţă va beneficia lunar, până când va împlini vârsta senioratului, de un voucher denumit generic "tichet de sportiv".





Conform celui care a iniţiat legea, senatorul Bogdan Constantin Matei, fost ministru al tineretului şi sportului, tichetele vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale şi echipamente sportive, medicamentaţie, dar şi pentru participarea la competiţii.





„Copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv de performanţă”, este explicată noţiunea de sportiv de performanţă în iniţiativa legislativă. Conform expunerii de motive, sursa de finanţare pentru proiect va fi asigurată din valoarea accizei pentru alcool, ţigarete, ţigări şi ţigări de foi în procent de 0,5%. Tot proiectul va fi coordonat de Ministerul Tineretului şi Sportului, care stabili normele de aplicare.





"Sunt foarte bucuros că acest proiect la care am muncit alături de colegii mei de aproape un an a trecut şi de forul decizional. Este singura şansă pentru ca sportul românesc să aibă parte de renaştere. Micii sportivi trebuie motivaţi şi susţinuţi în drumul lor spre marea performanţă, iar tichetele vin în sprijinul lor. Motivaţia are un rol esenţial în obţinerea rezultatelor. Este doar un pas, dar e un pas care sunt convins că va creşte numărul de practicanţi ai sportului", a declarat Matei.





Conform unui raport publicat de MTS pentru anul 2015, pe baza raportului de la 65 de federaţii naţionale, România mai avea la momentul respectiv doar 75.608 de sportivi seniori legitimaţi, iar juniori în cadrul sistemului competiţional doar 97.114. Iniţiativa legislativă citează studii, conform cărora, din numărul total de juniori, doar 15% fac pasul spre seniorat.