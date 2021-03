Test de cultură generală: Campionii echilibrului

1. În ce an a devenit Nadia Comăneci prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic?

a. 1976.

b. 1974.

c. 1970.

2. Cine a descoperit Mycobacterium tuberculosis, agentul patogen al tuberculozei?

a. Paul Ehrlich.

b. Robert Koch.

c. Rudolf Virchow.

3. Ce oraş din Rusia a fondat împăratul Petru cel Mare?

a. Ekaterinburg.

b. Sankt Petersburg.

c. Kirov.

4. Cine a scris poezia „Celei care pleacă“?

a. Mircea Cărtărescu.

b. Nichita Stănescu.

c. Ion Minulescu.

5. Ce gimnastă a fost supranumită „Zeiţa de la Atena“ după ce, în 2004, la Jocurile Olimpice, a cucerit trei medalii de aur?

a. Maria Olaru.

b. Diana Bulimar.

c. Cătălina Ponor.

6. Ce mare moşier şi proprietar de fabrici a colaborat cu regimul comunist, devenind prim-ministru şi, apoi, preşedinte al prezidiului Marii Adunări Naţionale?

a. Nicolae Malaxa.

b. Petru Groza.

c. Max Auschnitt.

7. Ce actriţă a câştigat Oscarul pentru rolul principal din filmul „Lebăda neagră“ (2010)?

a. Mila Kunis.

b. Winona Ryder.

c. Natalie Portman.

8. Care este cea mai decorată gimnastă a Statelor Unite?

a. McKayla Maroney.

b. Simone Biles.

c. Carly Patterson.

9. Cum o chema pe soţia lui Cupidon?

a. Psyche.

b. Venus.

c. Iuno.

10. Care este cel mai mare bazin hidrografic din lume, ca debit şi ca suprafaţă?

a. Bazinul fluviului Congo.

b. Bazinul fluviului Amazon.

c. Bazinul fluviului Zambezi.

11. Ce român a câştigat, în 2000, primul titlu olimpic pentru gimnastica masculină?

a. Marius Urzică.

b. Marian Drăgulescu.

c. Răzvan Şelariu.

12. Cine cântă melodia „We Don't Need No Education“?

a. Led Zeppelin.

b. Deep Purple.

c. Pink Floyd.

13. Tabloul lui Peter Paul Rubens „Judecata lui Paris“ descrie o scenă din...

a. Mitologia greacă.

b. Revoluţia franceză.

c. Revoluţia industrială.

14. Care este al doilea prenume al compozitorului Mozart?

a. Amadeus.

b. Ludwig.

c. Andrey.

15. Ce arhitect a murit, în 1926, în Barcelona, unde moştenirea sa se păstrează şi în prezent?

a. Walter Gropius.

b. Antoni Gaudí.

c. Alvar Aalto.

16. În ce oraş european se află Poarta Brandenburg?

a. Viena.

b. Berlin.

c. Londra.

17. Ce stat american se află cel mai aproape de insulele Bahamas?

a. Florida.

b. Hawaii.

c. Virginia.

18. Cine este a doua gimnastă din România inclusă în International Gymnastics Hall of Fame şi al cărei nume a fost dat uneia dintre cele mai dificile sărituri?

a. Sandra Izbaşa.

b. Anca Grigoraş.

c. Simona Amânar.

19. Ce romancier a câştigat, în 1986, Premiul Nobel pentru Pace?

a. Elie Wiesel.

b. Alfonso García Robles.

c. François Mauriac.

20. Cu ce se hrănesc în pricipal urşii panda?

a. Frunze de eucalipt.

b. Bambus.

c. Frunze de cocotier.

21. Care este numele unuia dintre primele computere moderne?

a. MARTIN.

b. GRAHAM.

c. ENIAC.

22. În ştiinţă, ce are faimoasa structură de dublu helix?

a. Vasele de sânge.

b. ADN-ul.

c. Atomii dintr-un diamant.

23. Giuseppe Garibaldi a fost o personalitate esenţială în unificarea cărei ţări?

a. Italia.

b. Germania.

c. Franţa.

24. Care este cea mai medaliată gimnastă a României la Campionatele Europene?

a. Lavinia Miloşovici.

b. Andreea Răducan.

c. Larisa Iordache.

25. Care sunt cele două ţări asiatice depăşite de paralela 38?

a. Coreea de Nord şi de Sud.

b. Vietnamul de Nord şi de Sud.

c. Laos şi Cambodgia.

26. Ce a presupus Operaţiunea Dragoon, care a avut loc în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial?

a. O invazie a sudului Franţei de către Aliaţi.

b. O invazie a Poloniei de către Uniunea Sovietică.

c. O invazie a Finlandei de către Uniunea Sovietică.

27. Ce cântăreţ şi actor a scris volumul „Exerciţii de echilibru“?

a. Adrian Despot.

b. Tudor Chirilă.

c. Horia Brenciu.

Răspunsurile corecte:

1. a. 1976.

2. b. Robert Koch.

3. b. Sankt Petersburg.

4. c. Ion Minulescu.

5. c. Cătălina Ponor.

6. b. Petru Groza.

7. c. Natalie Portman.

8. b. Simone Biles.

9. a. Psyche.

10. b. Bazinul fluviului Amazon.

11. a. Marius Urzică.

12. c. Pink Floyd.

13. a. Mitologia greacă.

14. a. Amadeus.

15. b. Antoni Gaudí.

16. b. Berlin.

17. a. Florida.

18. c. Simona Amânar.

19. a. Elie Wiesel.

20. b. Bambus.

21. c. ENIAC.

22. b. ADN-ul.

23. a. Italia.

24. c. Larisa Iordache.

25. a. Coreea de Nord şi de Sud.

26. a. O invazie a sudului Franţei de către Aliaţi.

27. b. Tudor Chirilă.