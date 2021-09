Svitolina, explozie de bucurie: Cum şi-a sărbătorit victoria împotriva lui Halep VIDEO

Imediat după ce a reuşit punctul care a trimis-o în sferturi, fără set pierdut, Elina a avut o explozie de bucurie, momentul fiind distribuit de pagina oficială de Twitter de la US Open. Pe imagini se vede şi Gael Monfils (Franţa, 35 de ani, 20 ATP), cel care formează un cuplu cu jucătoarea din Ucraina.

🇺🇦 @ElinaSvitolina is through to the #USOpen quarterfinals without dropping a set! pic.twitter.com/0oh7OHHoac