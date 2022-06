Steliano Filip spune că Giani Kiriţă l-a ameninţat cu bătaia. Fostul jucător dinamovist nu neagă acuzaţiile

Unul din cei vizaţi a fost Steliano Filip despre care fostul jucător dinamovist a declarat că "face numai figuri".

Steliano Filip l-a acuzat pe Giano Kiriţă că l-a ameninţat. Acesta a spus că a primit mesaje din partea fostului dinamovist. În cadul unei intervenţii telefonice la Digisport, Filip a declarat că a fost ameninţat chiar şi cu bătaia de către Kiriţă. Totul ar fi început de la conflictul lui Filip cu Mircea Rednic, ce a dus la plecarea antrenorului de la Dinamo.

"Nu am ce să vorbesc cu Giani. El m-a înţepat mereu în ultima vreme, ştiu de ce, dar mă abţin. De la faza cu Mircea Rednic. Nu e momentul să intru in discuţie cu Giani. Putea să îmi spună personal. Cum a putut să mă ameninţe pe Instagram, putea sa îmi spună înainte! A fost mai pe bătaie, pe smardoială. Am preferat să mă abţin. Când îi spui unui om 'lasă că ne vedem şi vezi ce se întâmplă', nu e în regulă", a declarat Filip.

Giani Kiriţă nu a negat acuzaţiile lui Filip şi chiar i-a transmis un avertisment acestuia. Fostul fotbalist a venit cu noi acuzaţii pentru jucătorul lui Dinamo despre care spune că suferă de "retard fotbalistic" şi pe care îl avertizează să îl evite prin oraş.

"Acest băiat eu cred că suferă de retard rău de tot, mă refer la retard fotbalistic. Uitaţi-vă la el şi o să vedeţi ce a putut să facă pe teren în acest campionat. E posibil să-i fi trimis şi un mesaj pe Instagram, aici poate că are dreptate, dar ce smardoială visează el? Păi el e în stare să se pună cu mine? Oricum, după tot ce a spus acum, îl sfătuiesc să mă evite prin oraş. Nu-i doresc să mai dea ochii cu mine. Niciodată! A făcut o grămadă de nenorociri la Dinamo, iar eu văd că tot mai are tupeul să apară şi să vorbească. Cu el în echipă şi cu alţii ca el, Dinamo a ajuns în B, asta este cel mai dureros", a declarat Giani Kiriţă, relatează Prosport.