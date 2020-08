Simona Halep, optimistă înaintea revenirii în circuitul WTA! Ce spune despre participarea la US Open

La plecarea spre capitala Cehiei, Simona a vorbit cu reprezentanţii presei despre situaţia provocată de pandemia de coronavirus şi a explicat motivele pentru care a preferat să se retragă de la turneul de la Palermo.

"Sunt puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Nu am jucat încă fără spectatori. O să văd săptămâna aceasta şi sper să nu fie atât de ciudat. Am stat acasă, m-am odihnit, aveam mare nevoie de o pauză totală, pentru că au fost ani de zile în care am jucat săptămână de săptămână. Mi-am dorit foarte mult să înceapă turneele. Sunt puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Am făcut testul şi am primit rezultatul ieri, negativ bineînţeles. Azi când ajung acolo mai fac un test şi rămânem în cameră până vine rezultatul. Poate apărea un caz oriunde, nu vreau să gândim în mod negativ. Vreau să văd partea bună şi faptul că putem să jucăm turnee.

A fost o decizie de moment, am crezut că este mai bine să nu merg la Palermo. Nu eram poate pregătită mental. Acum sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc. Am stat vreo două luni fără tenis şi a fost deficil, dar cum am mai spus, a fost şi bine, pentru că aveam nevoie de o pauză totală", a spus Halep, pe aeroport.

Numărul 2 în clasamentul WTA a vorbit şi despre eventuala participare a sa la US Open. "Nu ştiu încă, nu am decis. Dar în condiţiile actuale, nu. Tot timpul sănătatea este mai important şi cred că nimeni nu poate judeca pe altcineva când ia o decizie stric personală", a mai spus Simona.

Alături de Simona Halep, la turneul de la Praga, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate de Digi Sport, mai sunt alte şase românce. Irina Begu şi Patricia Ţig sunt acceptate direct pe tablou, în timp ce Ana Bogdan, Irina Bara, Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse vor juca în calificări.