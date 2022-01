Simona Halep - Danka Kovinic 6-2, 6-1 la Australian Open 2022. Din nou jucătoarea noastră a strălucit!

„M-am simţit foarte bine. Mereu am vrut să joc aici, în Australia, probabil de aia fac meciuri excelente. Ea a fost un pic obosită. E mereu o provocare majoră să joc aici. Nu am arătat relaxată, dar acum sunt mai confortabil, fiindcă 2021 a fost foarte greu. Am încercat mereu să dau totul”, a explicat Simona Halep în timpul conferinţei de presă de după meci.

Pentru Simona Halep, a fost al doilea meci din carieră cu jucătoarea din Muntenegru. Cele două s-au mai întâlnit în 2016, la turneul din Bucureşti. Atunci, Simona a câştigat în „sferturi”, scor 6-4, 6-2.



În optimile de la Australian Open, Simona Halep o va înfrunta pe Alize Cornet, cea care a trecut de Tamara Zidanšek cu 2-1 la seturi, după un meci extrem de complicat. Franţuzoaica Alize Cornet a produs deja o surpriză în turneu, eliminând-o în turul 2 pe Garbine Muguruza. În vârstă de 32 de ani, Alize este clasată pe locul 61 WTA şi s-a calificat ultima dată în optimile Australian Open în 2009, acela fiind cel mai bun rezultat al ei la Antipozi.



Simona Halep şi Alize Cornet s-au înfruntat de 4 ori în carieră, iar franţuzoaica conduce cu 3-1, însă ultima victorie a venit tocmai în 2015, la Mastersul de la Madrid.

Desfăşurarea partidei:



SETUL 1: După două gameuri în care ambele jucătoare şi-au cântărit forţele, Simona Halep a reuşit un BREAK rapid, 2-1. A urmat însă un game haotic pentru jucătoarea noastră, care s-a văzut rapid în poziţia de 0-40 şi a pierdut la a doua minge, 2-2.

Ritmul a fost din start foarte rapid, sub soarele puternic de la Antipozi, iar Halep nu i-a dat deloc timp de respiro adversarei. Un nou break a dus scorul la 3-2 pentru jucătoarea noastră, care a dublat avantajul graţie un serviciu impecabil, 4-2. Ecartul s-a mărit din nou, după un nou break la ZERO, 5-2! GAME şi SET RAPID, în 29 de minute pentru Simo, 6-2!

SETUL 2: Simona a început din nou în forţă, cu un break, 1-0, iar lucrurile se desfăşurau într-o singură direcţie. A urmat un nou game câştigat pe propriul serviciu de Halep, 2-0. Un game mai târziu, la 2-1 pentru Simona, lucrurile puteau să se complice, fiindcă Danka începuse să devină din ce în ce mai agresivă. Halep şi-a ţinut în frâu nervii şi şi-a păstrat avantajul, 3-1. A urmat apoi o înlănţuire de lovituri excelente, dublate de o deplasare foarte bună în teren, iar Simona s-a dus în 5-1. Apoi a închis rapid şi s-a bucurat pentru o nouă optime la Antipozi.



FINAL | Simona Halep - Danka Kovinic 6-2, 6-1.