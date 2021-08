Simona Halep a ajuns deja la New York! Cum s-a fotografiat pe străzile oraşului

Char dacă timpul rămas până la ultimul turneu de Grand Slam al anului este foarte scurt, sunt semne că cea mai bună jucătoare de tenis a României va fi sănătoasă la startul întrecerii.

Astfel, jurnaliştii de la publicaţia britanică Express au anunţat că Simona este deja la New York şi că sunt şanse mari ca ea să participe la US Open. "Câştigătoarea a două titluri de Grand Slam a publicat o fotografie zâmbind pe străzile din New York. Ea ţine în mână o ingheţată şi are o atitudine pozitivă", a notat sursa citată