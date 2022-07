Se anunţă battle-uri de foc pe TransRarău: Câştigător în premieră al calificărilor de la drift

În total, 31 de piloţi din România, Bulgaria şi Ucraine se duelează în aceste zile la o altitudine de peste 1500 de metri pe şoseaua care leagă judeţele Suceava şi Bistriţa. La Divizia Pro, schimbările de situaţie din calificări i-au ţinut cu sufletul la gură pe fanii care au urmărit evenimentul în format pay per view pe rodrift.ro, dar şi pe cei care au fost prezenţi la eveniment.





După ce în prima serie, Claudiu Adam obţinuse cel mai bun punctaj din partea celor trei arbitri, un 83.67, cu doar 0.67 mai bine decât Santos, în cea de-a doua tura, acesta din urmă a primit 88.00 de puncte. Adam a făcut şi el o tură mai bună, cu un total de 85.67, însă se va mulţumi să fie cap de serie numărul 2 în battle-urile care au loc duminică pe acelaşi traseu.





Astfel, Santos va avea drum liber în sferturile de finală, în timp ce Adam se va duela cu nimeni altul decât învingătorul de pe Transrarău din 2021, experimentatul Cătălin Trifan.





Al treilea în calificări, o surpriză de altfel, este Răzvan Stan, care a făcut o tură punctată cu 83.33, depăşind astfle nume sonore precum Ivan Ivanov, Sorin Ene sau Gabi Imre.





La Semi Pro, divizie dedicată piloţilor care sunt la început de drum, cel mai bun punctaj în calificări a fost obţinut de Claudiu Lăcătuşu, 77 de puncte.





Battle-urile de duminică, de la Divizia Pro din Top 16, vor fi următoarele: Claudiu Adam vs Cătălin Trifan, Răzvan Stan vs Bogdan Pădurariu, Ivan Ivanov vs Răzvan Frăţianu, Natalia Iocsak vs Vlad Stănescu, Miklos Laszlo vs Gabi Imre jr, Gabi Imre vs Ernesto Asaturov şi Sorin Ene vs Daniel Ghiţă. Pentru că al 16-lea nu a punctat şi automat nu s-a calificat în battle-uri, Santos va avea drum liber spre sferturi.





Battle-urile vor începe duminică, de la ora 11:30, la Semi Pro, şi vor continua toată ziua, duelurile finale urmând să aibă loc de la ora 16:40. Întreaga etapă este disponibilă în direct pe platforma rodrift.ro