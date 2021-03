România U21, consolarea unui fotbal în colaps: Ce ne-a arătat meciul cu Olanda U21 VIDEO

Dacă prima reprezentativă ratează pe bandă turneele finale de Campionat European şi de Cupa Mondială, în schimb, începând din 2019, naţionala de tineret ne-a reamintit cum e să ne batem de la egal la egal cu nişte echipe respectabile, la nivel continental.

După acea semifinală europeană, atinsă de generaţia lui Ianis Hagi, acum doi ani, acum se naşte o nouă echipă, cu destui fotbalişti promiţători. Iar meciul de miercuri seară, cu Olanda U21, a arătat exact acest lucru.

Chiar şi într-o primă repriză mai puţin reuşită, dominată de batavi, am avut „bijuteria“ de gol care i-a aparţinut lui Andrei Ciobanu (23 de ani). Mijlocaşul Viitorului a egalat cu o execuţie superbă, direct din lovitură liberă, arătând că a învăţat câte ceva la acest capitol, de la doi „artişti“ cu care lucrează la Viitorul şi la naţionala de tineret, Gheorghe Hagi şi Adrian Mutu. „De la amândoi am învăţat, mă bucur foarte mult că îi am profesori. Domnul Hagi a stat foarte mult cu mine după antrenamente, la Viitorul“, a spus eroul naţionalei de tineret.

VEZI REZUMATUL MECIULUI ROMÂNIA U21 - OLANDA U21

Foarte puţini ne dădeau vreo şansă de a scoate un punct cu Olanda. Cred că, la realitatea din teren, meritam mai mult. Pe final, puteam chiar să câştigăm. Adrian Mutu selecţioner România U21

Euro U21, Ungaria & Slovenia, faza grupelor, prima etapă

Grupa A, miercuri

Ungaria - Germania 0-3

România - Olanda 1-1

Clasament

1. Germania 1 1 0 0 3-0 3

2. România 1 0 1 0 1-1 1

3. Olanda 1 0 1 0 1-1 1

4. Ungaria 1 0 0 1 0-3 0

Următoarele meciuri:

*Sâmbătă: Ungaria - România (19.00, TVR1) şi Germania - Olanda (22.00, TVR1)

*30 martie: România - Germania (19.00, TVR1) şi Ungaria - Olanda (19.00, TVR2)

Grupa B, miercuri

Slovenia - Spania 0-3

Cehia - Italia 1-1

Clasament

1. Spania 1 1 0 0 3-0 3

2. Cehia 1 0 1 0 1-1 1

3. Italia 1 0 1 0 1-1 1

4. Slovenia 1 0 0 1 0-3 0

Grupa C, joi

Rusia - Islanda 19.00

Franţa - Danemarca 22.00, TVR1

Grupa D, joi

Portugalia - Croaţia 22.00, TVR2

Anglia - Elveţia 16.00, TVR1

Primele două clasate din fiecare serie merg în sferturi. Fazele eliminatorii se vor desfăşura, între 31 mai - 6 iunie.

România U21, lotul pentru Campionatul European

*Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia), Mihai Eşanu (Dinamo)

*Fundaşi: Ştefan Vlădoiu (Craiova), Denis Haruţ (FCSB), Alexandru Paşcanu (Ponferradina / Spania), Andrei Chindriş (Botoşani), Denis Ciobotariu (CFR), Radu Drăguşin (Juventus / Italia), Raul Opruţ (Hermannstadt), Radu Boboc (Viitorul)

*Mijlocaşi: Marius Marin (Pisa / Italia), Marco Dulca (Chindia), Răzvan Oaidă (FCSB), Cătălin Itu (CFR), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (Viitorul), Olimpiu Moruţan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cîmpanu (Craiova), Alexandru Măţan (Columbus Crew / SUA)

*Atacanţi: George Ganea (Viitorul), Adrian Petre (UTA)